Hannover wählt neuen Oberbürgermeister – Spannung vor Auszählung

Eckhard Scholz (parteilos), CDU-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl, und seine Ehefrau Cornelia geben ihre Stimmen ab. Bei der OB-Wahl in Hannover treten zehn Kandidaten an.

An der Oberbürgermeisterwahl in Hannover haben am Sonntag ähnlich viele Menschen wie an der Kommunalwahl im Jahr 2016 teilgenommen. Um 17 Uhr – eine Stunde vor Schließung der Wahllokale – habe die Wahlbeteiligung bei 44,9 Prozent gelegen, teilte die Stadt mit. Darin eingerechnet seien bereits die Stimmen, die per Briefwahl abgegeben wurden. Bei der Kommunalwahl 2016 hatten bis 17.00 Uhr 46,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Gegen 19.30 Uhr wird ein belastbares Wahlergebnis erwartet.

Zehn Kandidaten standen zur Wahl

Rund 402.000 Wahlberechtigte konnten zwischen zehn Kandidaten entscheiden. Auch 16- und 17-Jährige waren wahlberechtigt. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten von SPD (Marc Hansmann), CDU (Eckhard Scholz) und Grünen (Belit Onay). Sie hatten in einer am vergangenen Wochenende veröffentlichen Umfrage eng beieinander gelegen, so dass mit einer Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Bewerbern am 10. November gerechnet wird. Die anderen sieben Kandidaten folgten mit deutlichem Abstand.

Der SPD-Bewerber nur auf Platz 3

SPD-Bewerber Hansmann lag in der Umfrage der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ auf Platz drei. Sollte er sich am Sonntag nicht für die Stichwahl qualifizieren, würde Hannover künftig erstmals seit 1946 nicht von einem SPD-Oberbürgermeister regiert. Wegen seiner Verstrickung in die Rathausaffäre war der bisherige Oberbürgermeisters Stefan Schostok (SPD) Ende April zurückgetreten. Zuvor hatte die Staatsanwalt Anklage wegen schwerer Untreue gegen Schostok, seinen damaligen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten erhoben. Es geht um rund 64 000 Euro an Zuschlägen für den Bürochef und den früheren Feuerwehrchef. Schostok soll laut Anklage von der Unzulässigkeit der Zulagen erfahren haben, ohne deren Zahlung zu stoppen. Ob und wann es zu einem Prozess kommt, hat das Landgericht noch nicht entschieden.

Rathausaffäre war kaum Thema im Wahlkampf

Thematisiert wurde die Affäre im Wahlkampf kaum – Wohnen, Bildung, den sozialen Zusammenhalt sowie Klima und Verkehr standen im Zentrum. SPD-Bewerber Hansmann (49) war früher Kämmerer der Stadt und auch Ratsmitglied. Der parteilose CDU-Herausforderer Scholz (56) war früher Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Grünen-Bewerber Onay (38) sitzt für die Partei im Landtag, er war zuvor bereits Ratsmitglied in Hannover.