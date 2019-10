„Schwarzbuch“ rügt Steuergeldverschwendung in der Region

Verschwendung zeige sich mit vielen Gesichtern, warnte Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler Niedersachsen/Bremen. Im jüngsten „Schwarzbuch“ zu Fällen von Steuergeldverschwendung finden auch mehrere Fälle aus der Region: Subventionen des Landes für das Speere-Museum „Paläon“ in Schöningen, ein Fahrstuhlprojekt im Schloss Fallersleben in Wolfsburg sowie teure Schilderbrücken für höhergestufte Straßen für die „Nordharzautobahn“.

Finanziell wie politisch am schwerwiegendsten wertet der Bund der Steuerzahler jene 3,5 Milliarden Euro, die zur Rettung der Nord-LB aufgewendet werden sollen. Niedersachsen ist mit knapp 60 Prozent an der Bank beteiligt. Die Risiken seien enorm, warnte Zentgraf.

Im „Schwarzbuch 2019“ finden sich etliche alltäglichere Fälle, in denen aus Sicht des Verbandes vermeidbare Fehler zu unnötigen Ausgaben führten. Nachdem die Übernahme des „Paläon“ dem Land Niedersachsen bereits die Auszeichnung „Fass ohne Boden“ des Bundes der Steuerzahler eingebracht hatte, taucht es nun auch in der aktuellen Fällesammlung auf. „Politische Versprechen gebrochen, die Steuerzahler haften“, so Zentgraf zu damaligen Ankündigungen, das 2013 eröffnete Speere-Museum werde sich nach einem Anschub selber tragen. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte die Entscheidung verteidigt, das Speere-Museum dauerhaft abzusichern. In Wolfsburg scheiterte laut Bund der Steuerzahler der Einbau eines Innenaufzugs im Schloss Fallersleben, den der Rat gefordert hatte. Das Landesamt für Denkmalpflege habe schon seinerzeit davor gewarnt und später die Genehmigung versagt. Auch das Verwaltungsgericht Braunschweig habe im Herbst 2017 eine Klage gegen die Entscheidung der Denkmalschützer abgelehnt. Als „Umbenennungswahn“ kritisierte der Bund der Steuerzahler das Aufwerten von ausgebauten Bundesstraßen im Harz zu Autobahnen sowie Umbenennungen. Dabei entstünden Millionenkosten durch nun nötige Schilderbrücken, so Zentgraf.

Die Region Hannover 2010 habe eine Wertstofftonne eingeführt, die aber Jahr für Jahr Defizite brachte. Ein Grund laut „Schwarzbuch“: Die Bundesgesetzgebung fiel anders aus als erwartet. In Emden wurde eine Brücke so erneuert, dass Schiffe nicht mehr passieren konnten, in Bremen ein Kunstwerk vermutlich als Schrott entsorgt,in Papenburg auf einem alten Gutshof zu PR-Zwecken ein teures Kulturfest gefeiert. Die Stadt blieb auf 33 400 Euro Kosten sitzen. Besonders ärgere man sich über Lüneburg, sagte Zentgraf. Dort laufen nach dem Ärger über Bauten für die „Leuphana“-Universität offenbar Kosten für eine neue Multifunktionsarena aus dem Ruder. Statt von 10 Millionen Euro sei schon von 25,8 Millionen Euro die Rede, heißt es beim Bund der Steuerzahler. Es habe fehlerhafte Ausschreibungen gegeben, Planungsunterlagen seien unvollständig. Betroffen ist der Landkreis Lüneburg.