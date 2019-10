Niedersachsen: Arbeitslosigkeit sinkt – Stellenangebot geht zurück

Das Logo vom Jobcenter spiegelt sich in einer Fensterscheibe am Eingang während eine weiße Wolke am blauen Himmel zu sehen ist.

In Niedersachsen ist die Arbeitslosigkeit im Oktober noch einmal zurückgegangen. Es waren 210.144 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, das waren 1,3 Prozent weniger als im September. Die Quote erreichte einen Tiefpunkt von 4,8 Prozent, im September lag der Wert knapp darüber bei 4,9 Prozent.

Weniger Stellen werden neu gemeldet

Das Wachstum in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sei stabil, sagte Bärbel Höltzen-Schoh von der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Hannover. Gleichzeitig würden aber immer weniger Stellen neu gemeldet. Vor allem in der Zeitarbeit und im verarbeitenden Gewerbe gebe es Rückgänge. dpa