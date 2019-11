Göttinger Ausstellungen zeigen Tatorte der NSU-Morde

Der Tatort eines Bombenanschlag in der Kölner Keupstraße 2004, der dem NSU zugeschrieben wird.

Göttingen. Die Fotos der Künstlerin Gabriele Reckhard machen die Tatorte, an denen 10 Menschen von den Nationalsozialisten umgebracht worden sind, sichtbar.

In Göttingen wird am 10. November eine Foto-Ausstellung über die Tatorte der NSU-Morde eröffnet. Die Fotografin Gabriele Reckhard mache mit ihren Bildern die zehn Tatorte sichtbar, an denen rechtsradikale Täter des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zehn Menschen ermordeten, teilte die Göttinger Geschichtswerkstatt als Mitveranstalter mit. Die Schau „4074 Tage. Tatorte des NSU“ wurde zuvor nur im nordrhein-westfälischen Sprockhövel gezeigt.

Alle Opfer am Arbeitsplatz ermordet

4.074 Tage lagen zwischen dem ersten und dem letzten Mord des NSU. Neun Opfer waren Männer mit Migrationshintergrund, das zehnte Opfer war eine Polizistin. Alle wurden an ihren Arbeitsplätzen hingerichtet.

Tatorte waren lange Zeit einzige Gewissheit für Familien

Bis zur Selbstenttarnung des NSU im November 2011 hätten die Familien nicht nur mit dem gewaltsamen Tod ihrer Angehörigen leben müssen, heiß es. Sie seien zudem Verunglimpfung, Ignoranz und Kriminalisierung durch Ermittlungsbehörden, Medien und Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen. Reckhard habe mit ihrer Kamera genauer hingesehen: „Auf das, was für die Familien jahrelang die einzige Gewissheit war - die Tatorte, an denen ihre Angehörigen ermordet wurden.“