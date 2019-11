Cuxhaven. In letzter Minute ist eine Familie mit zwei Kindern am Donnerstag aus schwerer Seenot vor dem Cuxhavener Amerikahafen gerettet worden.

Baby an Bord: Seenotretter befreien Familie aus Lebensgefahr

Eine Familie mit zwei Kindern - darunter ein Baby - ist vor dem Cuxhavener Amerikahafen mit einem Motorboot in Seenot geraten.

Anker schützte Familie vor dem Kentern

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mitteilte, kam die Rettung in letzter Minute. „Die Familie befand sich in großer Gefahr“, sagte Seenotretter Andreas Hahn. „Hätte der Anker nicht gehalten, hätte es innerhalb kürzester Zeit im Strom kentern können.“

Seenotretter schleppten Familienboot ab

Nach den Angaben der DGzRS setzte die Familie am Donnerstagnachmittag wegen Motorproblemen einen Notruf ab. Der Skipper versuchte, in der starken Strömung den Anker auszubringen. Die Seenotretter schleppten das etwa acht Meter lange Motorboot schließlich mit ihrem Schiff „Mathias“ aus der Gefahrenzone.

Achtjähriger Junge und sechs Monate alter Säugling

Die Berufsfeuerwehr Cuxhaven sicherte das Manöver der Seenotretter mit einem Boot ab. An Bord des abgeschleppten Motorbootes waren neben zwei Erwachsenen ein etwa achtjähriger Junge und ein sechs Monate alter Säugling. Die Familie wurde von einem Notarzt und Rettungswagenpersonal versorgt.