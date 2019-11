35-jähriger Niedersachse wegen Angriff auf Polizisten angeklagt

Lüneburg. Der Fall wird am Donnerstag vor dem Landgericht Lüneburg verhandelt. Der damals 31-jährige Opfer erlitt bleibende Schäden bei dem Angriff.

Im erneuten Prozess um die folgenreiche Attacke auf einen Polizisten im Landkreis Harburg wird am Freitag ab 10.00 Uhr am Landgericht Lüneburg ein Urteil erwartet. In dem Verfahren gegen einen 35-Jährigen hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Ende Oktober auf Freispruch plädiert, die Nebenklage forderte dreieinhalb Jahre Haft.

Opfer schwebte in Lebensgefahr

Das damals 31 Jahre alte Opfer hatte im August 2015 bei einem Einsatz wegen einer Schlägerei in Meckelfeld einen Schlag gegen den Kopf bekommen und trug schwere Verletzungen davon. Der Polizist schwebte nach der Attacke in Lebensgefahr und erlitt bleibende Schäden.

Fall zum wiederholten Male vor Gericht

Das Amtsgericht Winsen verurteilte den angeklagten Deutschen zu vier Jahren Haft, er legte Berufung ein. Das Landgericht Lüneburg verurteilte den Mann wegen schwerer Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren, doch er legte erfolgreich Revision ein. Das Oberlandesgericht verwies das Verfahren zurück ans Landgericht. Der Angeklagte berief sich vor Gericht auf Erinnerungslücken nach dem Konsum von Alkohol. dpa