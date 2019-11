Grüner Oberbürgermeister soll am 22. November anfangen

Der Blick des künftigen Oberbürgermeisters richtete sich auch im Jubel und Trubel des Sieges schon nach vorn. „Ich werde auf die Mitarbeiter zugehen“, kündigte Belit Onay in ersten Interviews am Wahlabend an, er wolle im Rathaus ein Team bilden. „Er hat viele im Rathaus, auf die er sich stützen kann“, versicherte ein Landes-Grüner, während die einlaufenden Ergebnisse der Stichwahl den Vorsprung Onays vor dem CDU-Kandidaten Eckhard Scholz bestätigten. Am 22. November soll Onay sein Amt antreten. Es wird also kein schwarzer, sondern ein grüner Freitag werden.

Den Sieg brachte die Innenstadt

Die Aufgabe, Onay inoffiziell zum Sieger der Oberbürgermeisterwahl auszurufen, hatte der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck in Hannover persönlich übernommen. Je mehr Druck es gebe, desto ruhiger werde Onay, lobte Habeck. Mit seiner Familie war der 38-jährige Landtagsabgeordnete Onay nach der Stimmabgabe am Sonntag erst einmal durch die Stadt gebummelt und in einem Cafe eingekehrt. Am Abend im Rathaus, vor Einlaufen der ersten Ergebnisse, hatte Onay dann nicht nur alte Weggefährten begrüßt, die bei seinem Sieg Zeuge sein wollten. Beim Smalltalk vor dem Saal der Rathaus-Grünen sinnierte Onay auch über Etikettefragen wie das Tragen von Krawatten. Fazit: Wenn angebracht, dann durchaus ja. Der Jurist gilt als umgänglicher und ausgleichender Typ, auch als Familienmensch. Zu den Bildern, die vom Wahlabend bleiben werden, gehören die Umarmungen zwischen Onay und Scholz. Nachdem SPD-Kandidat Marc Hansmann es nicht in die Stichwahl geschafft hatte, hatte Onay am Sonntag mit 52,9 zu 47,1 Prozent die Oberhand gegen CDU-Bewerber Scholz behalten. Den Sieg des Grünen brachte wohl letztlich seine klare Vormachtstellung in den Innenstadtbezirken. Im Szene-Stadtteil Linden (Nord) bekam Onay 84,3 Prozent.

Am Montag gab es bereits erste Gespräche Onays im Rathaus über die Details der Amtsübernahme, hieß es aus Onays Umfeld. Das Rathaus führt derzeit übergangsweise ebenfalls eine Grüne, die Erste Stadträtin und Dezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. An diesem Dienstag wird Onay zusammen mit Fraktionsvertretern im Landtag erläutern, wie sein Ausscheiden aus Fraktion und Parlament über die Bühne gehen soll. Die Amtsgeschäfte als Oberbürgermeister soll er am 22. November übernehmen, die formelle Vereidigung im Rat steht dann am 28. November an. Im Rat hat Onay es mit einer „Ampel“ aus SPD, Grünen und FDP zu tun. Stärkste Fraktion ist die SPD, doch 2021 ist in Niedersachsen Kommunalwahl. Auch mehrere Dezernentenposten bei der Stadt sind zu besetzen. Aus der Landespolitik sei er das Eingehen von Kompromissen gewohnt, hatte Onay erklärt, bei den Dezernenten werde es nach Qualifikation gehen. Offenbar hatte es Planspiele aus der SPD gegeben, für eine Wahlempfehlung zugunsten Onays beim künftigen Baudezernenten das entscheidende Wort mitzureden. Onay hatte solchen Absprachen allerdings eine klare Absage erteilt. Am Wahlabend war aber auch die SPD-Fraktionsvorsitzende im Rat, Christine Kastning, ins Rathaus gekommen. Auch der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann zählte zu den persönlichen Gratulanten. Als „würdigen OB“ hatte der parteilose CDU-Bewerber Scholz Onay bezeichnet. Heikelster Punkt in der Stadtpolitik dürfte die autofreie Innenstadt werden, die Onay in der Kerncity bis 2030 erreichen will. Auf den Vorwurf, dies sei unrealistisch und nicht durch ein Konzept unterlegt, hatte Onay gekontert: Die CDU sei bisher nicht bereit, auch nur einzelne Fahrspuren aufzugeben. Insbesondere der Handel fürchtet um die Erreichbarkeit der Innenstadt.

In Goslar aufgewachsen

Onay ist in Goslar geboren und aufgewachsen. Seine türkischen Wurzeln kamen aber in Hannover gut an. Knapp ein Drittel der Bevölkerung hat ausländische Wurzeln. „Vielfalt ist der Normalfall in dieser Stadt“, so Onay. In Hannover hat der neue OB studiert, in der Stadt saß er auch als finanzpolitischer Sprecher im Rat, bevor er in die Landespolitik ging. Jene Führungserfahrung, mit der Ex-VW-Manager Scholz und auch der frühere Kämmerer Marc Hansmann warben, fehlt Onay zwar. Doch ihm wird zugetraut, seine neue Rolle auszufüllen. Beim bevorstehenden Grünen-Bundesparteitag jedenfalls wird er als weiterer Grüner Großstadt-Oberbürgermeister herumgereicht werden - noch mehr Jubel.