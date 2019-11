Entscheidung: Niedersachsen darf Streckenradar scharfstellen

Mit der sogenannten „Section Control“ werden die Kennzeichen aller Autos auf einem Streckenabschnitt erfasst – auch wenn die Fahrer gar nicht zu schnell unterwegs sind. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat diese Praxis am Mittwochabend in einem Urteil bestätigt. Das...