In Niedersachsen werden weniger Einbrüche begangen, als in anderen Bundesländern (Symbolbild).

Einbrecher haben es in Niedersachsen schwer

Die niedersächsische Polizei setzt im Kampf gegen reisende Einbrecherbanden auf überregionale Zusammenarbeit. So werden beispielsweise aufeinander abgestimmt in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein Fahrzeuge kontrolliert.

Im Landkreis Harburg nahmen die Beamten dabei erst am Donnerstag drei Männer fest, in deren Wagen Schmuck, ein Laptop sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug entdeckt wurden. Die Polizeidirektion Lüneburg und die Polizei Hamburg unterzeichneten im September eine Kooperationsvereinbarung, um ihre Zusammenarbeit bei Ermittlungen zu vertiefen. Einen Schwerpunkt bilden Wohnungseinbrüche.

Haustüren und Fenster schließen

In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Einbruchsversuche, die Polizei verstärkt deshalb ihre Präventionsarbeit und mahnt, Haustüren abzuschließen sowie Fenster nicht auf Kipp stehen zu lassen. 2018 wurden in Niedersachsen 11.202 Einbrüche in Wohnungen registriert, bei 41 Prozent der Fälle blieb es beim Versuch. 1993 lag die Zahl noch bei 32.000. Für 2019 geht das Innenministerium von weiter sinkenden Fallzahlen aus.

Im Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück konnte die Zahl der Wohnungseinbrüche sogar innerhalb von drei Jahren auf die Hälfte reduziert werden. 2016 war dort eine Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl (ZEG WED) eingerichtet worden. Deren Arbeit im Dreiländereck Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Niederlande laufe auch nach dem Ende der Förderung mit EU-Geldern weiter, sagte ein Polizeisprecher.

Einbrecherbanden meiden Opfer

Die Gruppe sei in ZEG Phänomene umbenannt worden und beschäftige sich nun auch mit Straftaten zum Nachteil von Senioren. So geben sich immer mehr Täter als Polizisten aus und erbeuten mit dieser Betrugsmasche große Summen. 2013 gab es landesweit lediglich 49 Fälle falscher Polizisten mit 35 000 Euro Schaden - 2018 waren es 4235 Fälle mit einem Schaden von 4,7 Millionen Euro.

Die Kriminologin Gina Wollinger glaubt nicht, dass Einbrecherbanden auf die neue Betrugsmasche umgesattelt haben. Die Mehrzahl der Einbrecher meide die Opfer, während Betrugsdelikte eine gewisse Redegewandtheit erforderten, sagte die Kölner Professorin, die mehrere Studien zu Wohnungseinbrüchen verfasst hat. Eine Ursache für den Rückgang der Einbruchsdelikte sei die bessere Sicherung von Wohnungen und Häusern, sagte Wollinger.

Weiterentwicklung von Predictive Policing

Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums ist zum einen die Bevölkerung aufmerksamer, zum anderen gebe es mehr polizeiliche Kontrollen und mehr Streifenfahrten in Wohngebieten. Eine Software zur Vorhersage von Einbrüchen sei ein weiterer Baustein im Kampf gegen Einbrecher, allerdings gestalte sich die konkrete Vorhersage schwierig – an der Weiterentwicklung des sogenannten Predictive Policing werde gearbeitet.

Aufgeklärt wurde zwischen Harz und Nordsee im vergangenen Jahr jeder vierte Einbruchsdiebstahl, bundesweit war es nicht einmal jeder fünfte. „Da steht Niedersachsen gut da“, sagte Kriminologin Wollinger. „Die Frage bleibt, wo gehen die Täter jetzt hin?“ Zu untersuchen sei etwa, ob es mehr Ladendiebstähle gebe.