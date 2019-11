CDU: Keine Berührungsängste gegenüber Grünen

Öffentlicher Nahverkehr, Cybercrime sowie Landwirtschaft sind unter den Themen, die die Niedersachsen-CDU 2020 in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen will. Das kündigte der CDU-Landesvorsitzende, Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusman (CDU) in der CDU-Zentrale in Hannover an. Anlass war eine Bilanz nach zwei Jahren Koalition von SPD und CDU in Niedersachsen.

CDU bekräftigt: Schülerticket kommt

„Die Weichen sind richtig gestellt“, betonte Althusmann zur Arbeit der Koalition in Niedersachsen. Sie hatte im November 2017 ihre Arbeit aufgenommen. Als Beispiele für Erfolge nannte Althusmann unter anderem das Programm zur Digitalisierung, die „Schuldenbremse“ -ein Neuverschuldungsverbot in der Verfassung - sowie mehr Stellen bei Polizei und Justiz. Bis zum Ende der Wahlperiode 2022 soll laut Althusmann außerdem wie angekündigt ein landesweites „Schüler- und Azubiticket für den ÖPNV“ umgesetzt werden. Man werde sich außerdem 2020 intensiv mit dem Thema Wirtschaft auseinandersetzen. Dabei soll es stark um die mittelständische Wirtschaft gehen. Das Problem Cyberkriminalität werde immer noch enorm unterschätzt, warnte Althusmann mit Blick auf Hackerangriffe auch auf Behörden. Dies wollte er allerdings ausdrücklich nicht als Kritik an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) verstanden wissen. Die Koalition von SPD und CDU arbeite gut zusammen, betonte Althusmann. So sei auch ein Konflikt um die Düngeverordnung hinter verschlossenen Türen beigelegt worden. Offenbar sollen nun doch alle Messstellen für Belastungen der Böden etwa mit Nitrat verstärkt überprüft werden.

„Auf SPD fixiert“

„Wir waren bisher immer sehr stark fixiert auf die SPD als großen Wettbewerber“, sagte Althusmann mit Blick auf die Kommunalwahlen 2021 sowie die Landtagswahl 2022. Die CDU werde sich aber in der politischen Auseinandersetzung „respektvoll im Umgang miteinander auf die Grünen fokussieren müssen“. Althusmann verwies unter anderem auf den Erfolg der Grünen bei der OB-Wahl in Hannover. Die CDU habe keine Berührungsängste mit den Grünen, sagte Althusmann. Es gebe genügend Schnittmengen mit pragmatischen Grünen, aber weiter auch Gegensätze.