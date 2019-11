Mehrere Kinder wurden in der vergangenen Woche von zwei Jugendlichen in Clausthal bedroht. Ein Junge wurde sogar geschlagen, teilt die Polizei mit.

Clausthal. In der vergangenen Woche soll es zu Vorfällen in Clausthal gekommen sein, bei denen Schüler bedroht und geschlagen wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Jugendliche bedrohen in Clausthal mehrfach Grundschüler

Zwei Jugendliche haben am Donnerstag, 14. November, fünf Schüler zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr angegriffen. Die Kinder waren von der Grundschule in Clausthal auf dem Weg zum Schulkinderhof oberhalb des Zentralen Omnibusparkplatz. Dies teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Jugendlicher schlägt Grundschüler

Am Nachmittag habe einer der beiden Jugendlichen eines der Kinder erneut gegen 15.15 Uhr im Bereich der Berliner Straße angegriffen. Er habe den Jungen an der Jacke festgehalten und geschlagen. Durch das Einschreiten eines Passanten habe der Junge weglaufen können.

Busfahrer ruft die Polizei

Hierbei hat der Jugendliche dem Schüler noch Steine hinterhergeworfen, teilt die Polizei mit.

Ein ähnlicher Vorfall habe am selben Donnerstag auch am ZOB nach Schulschluss stattgefunden. Hier sollen nach Angaben der Polizei zwei Jugendliche Kinder angesprochen haben, so dass ein Busfahrer die Polizei verständigt habe. Die Funkstreife habe die Jugendlichen aber nicht mehr antreffen können.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können. Besonders der Passant, der dem einen Jungen zur Hilfe kam, wird gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal unter der (05323) 94110 0 zu melden. red