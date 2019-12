Hittfeld. Ein 14-Jähriger hat in einem niedersächsischen Schwimmbad Mädchen beim Umziehen fotografiert und gefilmt.

14-Jähriger filmt Schülerinnen beim Umziehen in Schwimmbadkabine

Ein 14-Jähriger ist in Hittfeld (Landkreis Harburg) von der Polizei dabei ertappt worden, wie er in einem Hallenbad Mädchen beim Umziehen fotografiert und gefilmt hat.

Junge hielt Handy unter Trennwand

Der Junge soll wiederholt sein Handy unterhalb der Trennwand in die Kabinen gehalten und so Aufnahmen gemacht haben, wie die Polizei mitteilte. Schülerinnen des örtlichen Schwimmvereins hatten dies an zwei aufeinanderfolgenden Mittwochabenden festgestellt.

Aufnahmen wohl nicht veröffentlicht

Bei der Durchsicht seines Handys konnten die Polizisten dem 14-Jährigen diverse Taten nachweisen. Das gefundene Bild- und Videomaterial sei ihm eindeutig zuzuordnen, hieß es. Bislang lägen keine Hinweise dazu vor, dass die Aufnahmen des Jugendlichen veröffentlicht oder verbreitet wurden. dpa