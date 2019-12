Mehrere Tote und Schwerverletzte forderten einige Verkehrsunfälle in Niedersachsen am Wochenende.

Dransfeld/Sande. Tragische Unfälle in Niedersachsen: Eine Neunjährige verlor bei einem Autounfall im Kreis Friesland ihre Mutter - und schwebt selbst in Lebensgefahr.

Mehrere Tote bei Verkehrsunfällen am Wochenende in Niedersachsen

Bei mehreren Verkehrsunfällen in Niedersachsen sind zahlreiche Menschen am Wochenende ums Leben gekommen. Zu einem tragischen Autounfall kam es auch am Freitag im Kreis Friesland, bei dem eine Mutter getötet und ihre neunjährige Tochter lebensgefährlich verletzt wurde. Im Landkreis Osnabrück gab es am Samstag zwei Tote bei zwei Unfällen. Eine Kollision mehrerer Autos forderte nahe Dransfeld (Landkreis Göttingen) vier Tote und sieben Verletzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Mutter stirbt bei Überholmanöver in Friesland

Nach einem schweren Unfall in Sande im Kreis Friesland ist eine 41 Jahre alte Mutter gestorben, ihre neunjährige Tochter schwebte in Lebensgefahr. Die Frau hatte am Freitagabend mit ihrem Wagen ein Fahrzeug auf einer Landstraße überholt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Tochter bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Beim Wiedereinscheren verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Graben. Die Mutter erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, die Tochter wurde ins Klinikum nach Oldenburg gebracht. Ihr Zustand war auch am Sonntag unverändert.

Zwei Fahrer fahren im Kreis Osnabrück gegen Baum

In Melle (Kreis Osnabrück) sind zwei Menschen bei zwei Unfällen ums Leben gekommen. Ein junger Autofahrer (23) fuhr am frühen Samstagmorgen gegen einen Baum und wurde dabei getötet. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer starb, nachdem er gegen einen Baum gefahren und mit seinem Wagen umgekippt war. Die Ursachen waren laut der Polizei jeweils zunächst unklar.dpa