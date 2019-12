Die Zahl der Drogentoten in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau (Symbolbild).

Hannover. In diesem Jahr seien bis Ende November bereits 69 Todesopfer registriert worden, berichtete das Landeskriminalamt – mehr als in den meisten Vorjahren.

Weiterhin viele Drogentote in Niedersachsen

Die Zahl der Drogentoten in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau. In diesem Jahr seien bis Ende November bereits 69 Todesopfer registriert worden, berichtete das Landeskriminalamt (LKA). Das sind zwar etwas weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2018, jedoch mehr als in den meisten Vorjahren.

Drogentote in Niedersachsen sind im Durchschnitt 40 Jahre alt

Männer sind wie in der Vergangenheit unter den Drogentoten eindeutig in der Überzahl (59). Das durchschnittliche Alter der Opfer lag bei 40 Jahren. Der jüngste Rauschgifttote starb mit 19, der älteste mit 63 Jahren.

Die meisten sterben an Heroin

Heroin bleibe das Betäubungsmittel, an dem die meisten Drogenkonsumenten sterben, sagte eine LKA-Sprecherin. Auch die Kombination der Droge mit anderen Rauschgiften ende oft tödlich. dpa