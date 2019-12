Zur Gemeinsamkeit gezwungen

Wie gut Niedersachsens Große Koalition zusammenarbeitet, diese Botschaft gehört zum Gründungsmythos jenes Bündnisses, das im Winter 2017 zusammenfand. Der Vergleich mit Berlins Großer Koalition wird manchmal offen gezogen und sonst wohl mitgedacht.

Ihr persönlicher Dank gehe an den Koalitionspartner, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder zum Jahresausklang 2019 in der Generaldebatte zum Landeshaushalt im niedersächsischen Landtag. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hatte sich vor der letzten Plenarwoche des Jahres ähnlich geäußert.

Eine ganz andere Weihnachtsbotschaft hatten naturgemäß die Redner der Opposition von Grünen, FDP und AfD. Klein-Klein und mutlos sei die Politik der Koalition, hieß es einhellig. Und FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hielt der Koalition eine lange Versagenliste vor. Die reichte von einer gescheiterten Wolfspolitik bis zu den anhaltenden Agrarprotesten. Auch für mehr Geld für Lehrer war vor dem Landtag demonstriert worden und für Bürokratieabbau.

Große Koalition, große Aufgaben – auf diesen Nenner hatten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) die Arbeitsplatzbeschreibung der neuen Koalition gebracht. Das Bündnis von SPD und CDU war Ende 2017 nach der Landtagswahl als reine Zweckehe gegründet worden. Und schon jetzt laufen Wetten darauf, welcher Partner zuerst offen in den Wahlkampfmodus schaltet. Denn vermutlich 2022 wird der nächste Landtag gewählt. Doch bis dahin wird regiert. Als ein Großprojekt wurde 2018 ein Masterplan Digitalisierung vorgestellt, der mit einem Sonderetat von 1 Milliarde Euro ausgestattet ist und abgearbeitet werden muss, angesiedelt im Wirtschaftsministerium von Althusmann. „Alle Maßnahmen laufen“, heißt es in einem Vermerk. Beispiel Glasfaserausbau: „2017: Gigabitversorgung von Adressen in Niedersachsen bei 1 %. November 2019: 39 % aller Adressen gigafähig versorgt; 78 % der Schulen, 2 von 3 Krankenhäusern“, so der Vermerk. Der Wirtschafts- und Verkehrsminister tummelt sich auf vielen Feldern, von der Hafenentwicklung bis zur Wasserstoffstrategie.

Nach langem Pokern setzte die Regierung 2019 ein milliardenschweres Rettungspaket für die Nord-LB um, verständigte sich mit dem Partner CDU wie andere Bundesländer auf ein neues, aktualisiertes Polizeigesetz, versuchte den sozialen Wohnungsbau wieder anzukurbeln und schaffte einen Pflegepakt mit den Kassen. Dabei gab es Zusagen für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Im wichtigen Bildungsbereich wurde unter anderem der „Gute-Kita-Vertrag“ mit dem Bund unterzeichnet, der 526 Millionen Euro für Niedersachsen bedeutet.

Ohnehin blickt man in der Staatskanzlei immer auch auf die wichtige Bühne Berlin. Auf fast allen Politikfeldern geht wenig ohne einen Rahmen und auch Millionen aus Berlin. Was das für den Föderalismus bedeutet, tritt dabei eher in den Hintergrund.

„Neben dem Niedersächsischen Klimaschutzgesetz sind mit hohem Engagement klimapolitische Belange in Berlin vorangetrieben worden“, heißt es aus der Staatskanzlei auf Anfrage. Dies habe insbesondere die Förderung der Windenergie und die Nutzung von grünem Wasserstoff betroffen. Eine eigene und sehr positive offzielle Zwischenbilanz hatte nach zwei Jahren Regierens für die CDU-Seite Landesparteichef Althusmann gezogen. Der Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister hob unter anderem die soliden Finanzen hervor - Finanzminister ist der Parteifreund Reinhold Hilbers – sowie Digitalisierungsprofessuren an den Hochschulen. Dank hoher Einnahmen kommt Niedersachsen schon seit 2016 ohne Nettokreditaufnahme aus. SPD-Kultusminister Grant Hendrik Tonne wiederum kämpft trotz steigenden Etats weiter gegen Lehrermangel und Stundenausfall.

Weil ist der unangefochtene Kopf der Regierung. Der SPD-Ministerpräsident kam aber 2019 einige Male in Schwierigkeiten. Er selbst verhedderte sich in der Debatte um den SPD-Vorsitz im Bund. Weil kritisierte das lange Verfahren und andere Bewerber, trat aber selber nicht an. So warf schließlich Innenminister Boris Pistorius (SPD) seinen Hut in den Ring. Im Erfolgsfall hätte Weil einen neuen Innenminister gebraucht. So bleibt Pistorius.

Lies’ Liebäugeln mit der Wirtschaft

Auch Umweltminister Olaf Lies, neben Pistorius der zweite Kronprinz der SPD im Land, liebäugelte im Sommer mit einem Wechsel an die Spitze des Bundesverbandes der Energie - und Wasserwirtschaft. „Mein Platz ist in Niedersachsen“, sagte der Landesumweltminister dann bei einem gemeinsamen Auftritt mit Weil im Gästehaus der Landesregierung. Gab es Zusagen Weils an den „Kronprinzen“? Weil bekräftigte auf Fragen, dass er selbst eine weitere Wahlperiode als Ministerpräsident anstrebe. „Was soll er auch sonst sagen?“, hieß es. Die Personalspekulationen haben sich schnell beruhigt.

So könnte 2020 das Jahr werden, in dem die Koalition noch einmal Sachpolitik macht. Zumal sich Seiteneinsteiger ins Kabinett wie Barbara Otte-Kinast (CDU, Agrar) und Barbara Havliza (CDU, Justiz) bewährt haben. In der Agrarpolitik konzentriert sich der Unwillen auf Bundesministerin Julia Klöckner (CDU). Auf Lies dürfte 2020 die Standortdebatte in der Endlagerfrage zukommen, auch wenn der Bund federführend ist. Der Niedersachse hat schon betont, dass er in der Debatte kräftig mitmischen will. Ein dickes Brett für die Region bleibt der Ausbau der Weddeler Schleife. Unter Lies als Verkehrsminister ausgehandelt, ist nun auch Althusmann am Zug.

Weil und Althusmann sitzen zwar nebeneinander auf der Regierungsbank, sind aber natürliche Rivalen. Althusmann muss auch in seiner CDU zeigen, dass er auf Augenhöhe agiert - so, wie es die CDU vom Beginn der Wahlperiode an betont hat.

In seiner Zwischenbilanz Mitte November machte Althusmann übrigens als künftigen Hauptkontrahenten der CDU die Grünen aus. Das Bündnis mit der SPD bleibt insgesamt doch distanziert. Sogar als Lieblingsgegner taugen die Sozialdemokraten nicht mehr so richtig. Manche sagen, der Wahlkampf hat schon lange begonnen.