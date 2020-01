Missbrauchsprozess gegen Gifhorner Pädagogen neu gestartet

Am Donnerstag wurde vor der dritten großen Strafkammer des Landgerichts erneut der Prozess gegen das Pädagogen-Ehepaar aus Gifhorn eröffnet, das über viele Jahre hinweg mindestens vier betreute Kinder und Jugendliche gequält, missbraucht und erniedrigt haben soll. Nach dem Auffinden von

13 Kartons mit Akten und Asservaten Ende letzten Jahres musste der Prozess nun wiederholt werden. Hinzu kam nun noch eine weitere Anklage, in der sowohl der 57-Jährige als auch seine 60-jährige Ehefrau jeweils zwei weiterer Straftaten beschuldigt werden. Danach soll auch die Ehefrau einem der Kinder Windeln angelegt haben, um es zu quälen und zu erniedrigen, mit Hilfe einer gesondert verfolgten weiteren Betreuerin. Zudem soll sie sich längere Zeit auf das Kind gesetzt haben, um es „zur Ruhe zu bringen“. Außerdem soll sie ein weiteres Opfer gezwungen haben, auf das Kind zu urinieren. In einem weiteren Fall sollen die Kinder gezwungen worden sein, mit dem Ehemann „Mutter und Kind“ zu spielen, wobei sich der Ehemann als „Kind“ füttern und die vollgekotete Windel wechseln ließ. Dabei mussten die Mädchen auch den Genitalbereich des Mannes säubern.

In der ersten Anklage, die 19 Punkte umfasst, die in erster Linie vom Angeklagten, aber auch gemeinschaftlich mit der Ehefrau begangen worden sein sollen, waren die Mädchen und weiblichen Jugendlichen ebenfalls gezwungen worden, Windeln zu tragen, „zur Strafe“ auch zehn Lagen übereinander, mit gelben Säcken dazwischen und mit Paketband festgezurrt. Darüber hinaus hatte der Ehemann in mehreren Taten die Mädchen direkt an der Brust und im Genitalbereich angefasst, wobei er in mindestens einem Fall mit dem Finger eindrang. Auch gemeinsames Baden mit sexuellen Übergriffen ist angeklagt. Dabei waren sowohl der Mann als auch die Kinder vollständig entkleidet. In der ersten Anklage werden dem gelernten Erzieher sexueller Missbrauch in zwölf Fällen, zwei davon schwer, sowie Misshandlung Schutzbefohlener in vier Fällen vorgeworfen. Die Ehefrau, eine Sozialpädagogin, sei nicht eingeschritten, so die Anklage. Daher werden ihr insgesamt sieben Fälle zur Last gelegt. In einem Fall wird dem Paar gemeinschaftliches Handeln vorgeworfen. Sie hatten ein Kind „zur Strafe“ mit wenig Essen und Wasser mehrere Tage in dem Haus eingesperrt zurückgelassen, während sie mit den anderen ihnen anvertrauten Kindern einen mehrtägigen Ausflug machten.

Zum Prozessauftakt schwiegen die Angeklagten zu den Vorwürfen. Daher blieb der Prozess zunächst öffentlich. Einer der Verteidiger sagte auf Anfrage der Vorsitzenden Richterin Barbara Heidner, dass sich seine Mandanten „gegebenenfalls im Laufe des Prozesses im Rahmen dessen, wo wir uns befinden“ äußern werden.