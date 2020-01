Forscherin warnt vor katastrophalen Waldbränden im Harz

Aufgrund des trockenen Bodens und vieler abgestorbener Bäume, könnten der Harzregion in diesem Jahr schlimme Waldbrände drohen.

Wegen des Klimawandels befürchtet die Göttinger Forscherin Bettina Kietz im Harz eine größere Gefahr für katastrophale Waldbrände.

Dürrejahre haben Bäume absterben lassen

Nach den Dürrejahren 2018 und 2019 seien ungewöhnlich viele Bäume abgestorben, die „wie Zunder brennen“ könnten, sagte die Forstwissenschaftlerin der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK).

Im Frühjahr schon Waldbrandgefahr?

Zudem sei der Boden nach wie vor so trocken, dass in diesem Jahr möglicherweise schon im Frühjahr größte Waldbrandgefahr herrschen könnte. Die Forscherin mahnte ein umfassendes Konzept zur Waldbrandbekämpfung im Harz an. dpa