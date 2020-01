Leeres Portemonnaie statt Kreuzfahrt

Eine Frau hält eine nahezu leere Geldbörse in den Händen. Der DGB Niedersachsen warnt in seinem aktuellen Rentenreport vor Altersarmut.

Für Niedersachsens DGB-Vorsitzenden Mehrdad Payandeh war der Fall klar: „Altersarmut darf nicht zur Normalität werden. Wenn in so einem reichen Land wie unserem die Rente nicht zum Leben reicht, wo sonst?“ Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), hielt später ein Stück weit dagegen. „Geringe Ansprüche aus gesetzlicher Rente kann man nicht mit Altersarmut gleichsetzen“, sagte er unserer Zeitung – unter Berufung auf Zahlen des Bundessozialministeriums.

Im der 24-Seiten-Broschüre „Rentenreport Niedersachsen 2020“ mangelt es nicht an schlechten Nachrichten: Die durchschnittliche Altersrente für Männer 2018 habe mit 1198 Euro inflationsbereinigt um 108 Euro niedriger gelegen als im Jahr 2000, die Armutsgefährdungsquote steige, das Rentenniveau sei „auf dem Sinkflug“. Die Rente mit 67 gehe an der Lebenswirklichkeit vorbei.

Im Vorjahr hatte Niedersachsens DGB das Thema bereits groß aufgezogen. Eine aktuelle Umfrage der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) belege, dass sich über Dreiviertel der Menschen in Deutschland um ihre Altersversorgung Sorgen machten, teilte der DGB mit. Mit „Altersarmut wächst – Grundrente jetzt“ waren seinerzeit zwei zentrale Aussagen der Pressekonferenz vom Montag auch enthalten. Payandeh machte vor allem den Niedriglohnsektor für die Entwicklung verantwortlich. „Eine florierende Wirtschaft mit Arbeitsplätzen ist die beste Sozialpolitik. Da stimmen wir mit dem DGB überein“, meinte UVN-Mann Müller.

Inwieweit Alarmmeldungen über wachsende Altersarmut die Wirklichkeit treffen, ist umstritten – auch wenn das Problem an sich nicht zu leugnen ist. Bundesweit etwa sollen rund 4,1 von rund 21 Millionen Rentnern in der gesetzlichen Rentenversicherung mehrere Renten erhalten. Die DGB-Studie rechnet immerhin die wichtige Witwenrente mit ein. Betriebliche Vorsorge aber ist nicht mit im Topf. „Bei diesen Messkonzepten werden Vermögen explizit ausgeblendet“, zitierte die „Wirtschaftswoche“ 2019 einen Experten vom Wirtschaftsforschungsinstitut DIW Berlin mit einem weiteren Kritikpunkt. „Altersarmut wird systematisch überschätzt“, überschreibt die „Wirtschaftswoche“ den Bericht. „Für die Einkommenssituation der Rentnerhaushalte spielen die private und betriebliche Altersvorsorge eine immer stärkere Rolle“, heißt es in einem BDA-Papier. Daher dürfe bei einer Analyse nicht alleine auf den Zahlbetrag der gesetzlichen Rente geschaut werden, so die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Die gestiegene Erwerbstätigkeit versetze noch mehr Menschen in die Lage, sowohl über die gesetzliche Rentenversicherung als auch über die betriebliche und private Altersvorsorge vorzusorgen. Auch laut neuem DGB-Report hatten Frauen bei der durchschnittlichen Altersrente 2018 inflationsbereinigt 91 Euro mehr als im Jahr 2000 – durch eine „höhere Erwerbsbeteiligung“ von Frauen, wie auch DGB-Experte Lars Niggemeyer sagte. Der Bund geht im Rentenbericht 2019 von durchschnittlichen jährlichen Steigerungsraten von 2,2 Prozent aus.

Perspektivisch sieht man den deutschen Rentner beim DGB allerdings nicht mehrheitlich auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Bei der Pressekonferenz erneuerte Payandeh die Forderung, dass die Grundrente schnell kommen müsse. Es gehe dabei um Menschen, die ein Leben lang hart gearbeitet und sich um Kinder und Angehörige gekümmert hätten. Dass das nicht in jedem Fall zutrifft, räumt man beim DGB zwar ein, hält dies aber für wenig relevante Ausnahmen. Inzwischen arbeite fast jeder vierte Beschäftigte im Niedriglohnsektor, heißt es außerdem in dem Report. Landessozialministerin Carola Reimann (SPD) macht vor allem die Lage vieler Frauen Sorge.