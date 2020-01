Blick auf ein leerstehendes Haus in Mecklenburg-Vorpommern. Auch Niedersachsen kämpft gegen Landflucht und das Veröden ländlicher Gebiete.

Niedersachsen will seine Regionalförderung ausbauen

Die rot-schwarze Koalition will die Regionalförderung des Landes für kleine und mittlere Städte sichern und ausbauen.

„Über 70 Interessenbekundungen und 30 Vollanträge sprechen eine deutliche Sprache: Mit dem Förderprogramm ‚Zukunftsräume Niedersachsen‘ hat das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten einen Nerv getroffen und erreicht die betroffenen Kommunen und Landkreise genau dort, wo wirklich Unterstützung gebraucht wird“, erklärte Christos Pantazis, regionalpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, bei einer Debatte im Parlament. Die große Nachfrage und damit die Gewissheit, dass dieses Geld wirklich da ankomme, wo es gebraucht werde, hätten „uns bestärkt, diesen Ansatz zusätzlich um weitere 3,75 Millionen Euro für den Bereich der sozialen Daseinsvorsorge aufzustocken“, kündigte Pantazis an. Die Rückmeldung der Kommunen sei eindeutig: mehr davon. Auch der CDU-Abgeordnete Stephan Siemer sagte, das Programm setze an der richtigen Stelle an.

Kleinere Städte im Fokus

Die Förderrichtlinie „Zukunftsräume“ zielt speziell auf die Klein- und Mittelstädte ab 10 000 Einwohnern. Diese sollten in ihrer Funktion als Anker für die sie umgebenden ländlichen Räume gestärkt werden, hatte Europa- und Regionalministerin Birgit Honé (SPD) bei einem „Netzwerk“-Treffen Mitte Januar gesagt. Daran hatten rund 130 Vertreter aus Kommunen teilgenommen. Es geht um Projekte etwa zur Mobilität, zur Gesundheitsversorgung und zur Belebung der Innenstädte. Die Förderung samt Richtlinie seien thematisch bewusst breit aufgestellt, sagte die Ministerin im Landtag. Gefördert werden beispielsweise auch Beraterstunden aus einem Experten-Pool. „Es geht erst einmal ganz generell um kreative Zukunftslösungen gegen die Abwanderung“, so Honé. Nach ihren Angaben sind von Fördermitteln in Gesamthöhe von bislang 5 Millionen Höhe bereits rund 2,5 Millionen Euro abgeflossen.

Grüne: Vergleichsweise geringe Förderung

Der frühere Agrarminister Christian Meyer (Grüne) nannte das Programm „überfällig“. Es war im Koalitionsvertrag von SPD und CDU Ende 2017 verankert, hatte aber Vorläuferplanungen schon in der rot-grünen Landesregierung. Im Vergleich zur EU-Förderung handele es sich allerdings um eher kleine Beträge, sagte Meyer. Ein Sprecher des Städte- und Gemeindebundes hatte unserer Zeitung Mitte Januar erklärt: „Wir bräuchten mehr Mittel, um in der Fläche mehr zu bewegen.“ Meyer warnte außerdem vor drohenden Einbußen bei der Regionalförderung in der kommenden EU-Förderperiode.