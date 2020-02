Ein Schulpsychologe führt in Berlin einen "Anti-Mobbing-Koffer" mit Schulungsmaterialen vor. Niedersachsen will seine Aktionen gegen Mobbing an Schulen ausbauen.

Niedersachsen will Mobbing an Schulen bekämpfen

Die Botschaft war klar: „Kein Platz für Mobbing in der Schule: Schulbehörden und LKA wollen konsequent gegen Mobbing und Cybermobbing vorgehen“ hieß es im Herbst 2019 nach einer Tagung mit Experten in Hannover. Bewegung kommt nun durch einen FDP-Landtagsantrag in die Sache: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellte sich in der Vorwoche im Parlament ausdrücklich hinter den Antrag, und der „Bild“ sagte er: „Vielleicht ist manches in der Vergangenheit fälschlicherweise verschwiegen worden. Nach dem Motto: Mobbing darf es bei uns nicht geben.“

Seit langem Thema, immer noch Problem

Neu sind in der Tat weder das Mobbing-Problem noch die Beschäftigung der Kultusbehörden damit. Als „Handlungsfeld“ für schulische Gesundheitsförderung etwa tauchen „Mobbingprävention und soziales Lernen“ in einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom 15. November 2012 auf. In ihr sitzen die Länderminister, die am Thema längst arbeiteten - und arbeiten mussten. Baden-Württemberg etwa setzte 2012 auf „Mobbingfreie Schule“ mit „Anti-Mobbing-Koffer“ samt Lehrerhandbuch, Eltern-Infoblatt und DVDs, einschlägige „Rahmenkrisenpläne“ wurden weit früher erlassen. Niedersachsen entwickelte 2006 das Konzept von „Mobbing-Interventions-Teams“. Zentrale Bausteine sind Fortbildungen, mit denen ein „Klassentraining“ vorbeugend oder im Krisenfall stattfinden kann. „Das Land unterstützt seit mehr als 20 Jahren Präventionsprogramme“, betont ein Sprecher des Kultusministeriums auf Anfrage, so „Lions Quest“, „Buddy“ oder „Prävention als Chance“. Dabei sind Partner wie etwa die Lions Clubs an Bord. Die Techniker Krankenkasse ist bei dem Thema ebenfalls als Partnerin aktiv. Im Jahr 2016 wurde außerdem ein Erlass zu „Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßahmen in Schulen“ aktualisiert. Nicht erst bei drohender Gefahr, sondern präventiv bereits im schulischen Alltag müsse jede Schule die gemeinsame Verantwortung aller für ein gewaltfreies und friedliches Schulleben thematisieren, heißt es. Dabei sei auf die sachkundige Hilfe von Polizei und Staatsanwaltschaft zurückzugreifen. Beim Expertentreffen 2019 in Hannover wurde nicht nur die Pflicht der Schulen betont, ein Präventionskonzept zu erarbeiten und zu aktualisieren. Auch die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft war einmal mehr Thema.

„Beim Mobbing werden Kinder oder Jugendliche von anderen systematisch ausgegrenzt, beleidigt, bedroht, körperlich oder seelisch fertig gemacht. Das ist qualvoll für die Betroffenen“, sagte Minister Tonne unserer Zeitung. Zwar sind mittlerweile an mehr als 550 Schulen Mobbing-Interventions-Teams „etabliert“, wie es im Landtag hieß. Der FDP-Antrag listet aber acht Forderungen auf. Sie reichen von mehr Ressourcen, etwa durch mehr Anrechnungsstunden für Beratungslehrerstellen, bis zu Strukturfragen. So solle die Landesregierung „einheitliche Anlaufstellen (Schulsozialarbeiter, Beratungslehrer) für Eltern betroffener Kinder an Schulen einrichten“ und die Schulen „dazu anregen, diese Anlaufstellen mit den Eltern zu kommunizieren“. Weiter fordert die Fraktion unter anderem mehr und besser bezahlte Vollzeit-Sozialarbeiterstellen.

Sozialarbeit an Schulen ausbauen

Dass SPD, CDU und Grüne den Antrag unterstützten, sieht der FDP-Abgeordnete Björn Försterling durchaus als Erfolg. So solle die Schulsozialarbeit ausgebaut werden, betont er. Wegen des Lehrermangels hat Tonne allerdings wenig Spielraum. Im Landtag verwies der Minister auf rund 1300 Beratungslehrer und mehr als 1000 Sozialpädagogen an den Schulen, vermied aber allzu konkrete Zusagen. Unserer Zeitung sagte Tonne am Montag, Schule sei auch ein Spiegel der Gesellschaft. „Daher appelliere ich an vor allem an die Erwachsenen, wieder zu einem besseren Miteinander zu kommen. Eine positive Debatten- und Konfliktkultur muss vorgelebt werden.“ Soll auch heißen: Schule kann nicht alles alleine reparieren.