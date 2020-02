15 Rinder und 2 Kälber sterben bei Bauernhof-Brand in Gronau

Bei dem Brand auf einem Bauernhof in Gronau sind am späten Donnerstagabend 15 Rinder und 2 Kälber gestorben. (Symbolbild)

15 Rinder und 2 Kälber sind bei einem Brand auf einem Bauernhof im Landkreis Hildesheim gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am späten Donnerstagabend in einer Scheune in der Gronauer Ortschaft Barfelde ausgebrochen.

Scheune in Gronau brannte am Donnerstagabend vollkommen nieder

Die Feuerwehr benötigte zwei Stunden, um die Flammen zu löschen. Die Scheune, in dem sich außer den Tieren auch landwirtschaftliche Maschinen und Geräte befanden, wurde vollständig zerstört.

Einsturzgefahr – Gronauer Brand-Ruine kann nicht betreten werden

Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Die einsturzgefährdete Ruine konnte nicht betreten werden.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 500.000 Euro. dpa