SPD setzt gegen Wohnungsnot auf eine Landesgesellschaft

Die Fassade eines Wohnblocks in Hannover. Die Koalition von SPD und CDU in Niedersachsen diskutiert über eine neue Landeswohnungsbaugesellschaft.

Die Nerven beim Koalitionspartner lagen blank wie schadhafte Leitungen. „Es gibt ausreichend Beispiele dafür, dass nicht eine einzige Wohnung mehr entsteht, wenn sich der Staat selbst im Bauen versucht“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag, Dirk Toepffer. Hintergrund: massiver Druck aus SPD und DGB auf eine neue Landeswohnungsbaugesellschaft. Landesumwelt- und bauminister Olaf Lies (SPD) versucht nun, die Emotionen zu dämpfen. „Was wir brauchen, ist ein verstärktes Bauen“, sagte Lies unserer Zeitung.

Zur Jahresauftaktklausur in Springe hatte die Landes-SPD gut abgeschottet eine Initiative im Gepäck, die bei Bedarf ausdrücklich Wahlkampfthema werden soll. Dazwischen kam die thüringische Ministerpräsidentenwahl, die alles andere zur Nebensache machte. Die Niedersachsen-SPD veröffentlichte später eine Erklärung, die es in sich hatte. Es gebe zu wenig bezahlbaren Wohnraum, so die SPD. Das ist noch Konsens. „Der Verkauf der Nileg, der niedersächsischen Landeswohnungsbaugesellschaft, durch CDU und FDP 2005 war ein großer Fehler“, erklärte der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil aber weiter. Deswegen wolle die niedersächsische SPD den öffentlichen Wohnungsbau stärken und setze sich für die Gründung einer neuen Landeswohnungsbaugesellschaft ein.

Warnung vor Symbolpolitik

Wohnungsmangel und Mietensteigerungen liegen bei der Koalition von SPD und CDU auf dem Problemstapel schon lange weit oben. Um dem Wohnraummangel gegenzusteuern, hatten Land und Wohnungswirtschaft ein „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ ins Leben gerufen. Dies hatte das Ziel ausgegeben, bis 2030 rund 40.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen. „Die soziale Wohnraumförderung ist das Herzstück, wenn es darum geht, das Angebot an bezahlbaren Wohnungen auszuweiten“, hatte Lies als zuständiger Minister erklärt. Dass dies ohne eine eigene Landeswohnbaugesellschaft nicht geht, haben vor allem die Grünen im Landtag immer wieder betont. „Landeswohnungsbaugesellschaft jetzt“ heißt ein Grünen-Antrag von 2019, der zur Zeit in den Landtagsausschüssen beraten wird. Auf eine neue Landeswohnungsbaugesellschaft setzten im Frühjahr 2019 allerdings weder die Landesregierung noch die Branche. „Eine Landesgesellschaft wäre reine Symbolpolitik“, sagte der damalige Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen/Bremen, Heiner Pott. Eine zentrale Gesellschaft sei gar nicht in der Lage, die dezentralen Probleme aufzugreifen, so Pott bei einer Veranstaltung im Lies-Ministerium. So sieht das auch die CDU. Die FDP hatte vehement auf konkrete Erleichterungen beim Bauen gedrungen. Stichworte: Aufstockungen von Wohngebäuden sowie sogenannte Typengenehmigungen für Gebäude sowie Gebäudeteile. Eine Sprecherin des Landesministeriums hatte die Vorschläge im Grundsatz begrüßt. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) verwies in der aktuellen Diskussionsrunde auf den Kapitalbedarf einer neuen Gesellschaft - und eine zeitraubende Aufbauphase.

Lies: „Wir fangen nicht bei Null an“

Lies warnt nun, dass die Ziele verfehlt würden, wenn man nicht mehr tue. „Die Landeswohnungsbaugesellschaft war immer ein Instrument, das sehr interessant ist“, sagt er. Es gebe den hohen Druck, 3000 bis 4000 Wohnungen in Sozialbindung pro Jahr zu bauen. „Ausschließlich mit den Partnern und bei relativ geringer Nachfrage der Privatwirtschaft werden wir das Ziel nicht erreichen“, so Lies. Dabei setzt der Minister aber offenbar statt einer neuen Gesellschaft auf eine Ausweitung der „Niedersächsischen Landgesellschaft“ NLG. Sie könnte man aufteilen und ausbauen. Erschließungsträger im Wohnbau ist die NLG schon. „Wir fangen nicht bei Null an“, sagt Lies. Auch der Grünen-Antrag fordert, „als ersten Schritt die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) stärker zur Sanierung und Innenentwicklung von gemeinwohlorientiertem Wohnraum in Stadt und Land zu nutzen“. Lies’ Ziel ist allerdings eine Landesgesellschaft, die Wohnungen auch langfristig im öffentlichen Bestand hält.