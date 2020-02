Kein Mediziner-Campus in Braunschweig

Von einer verpassten Chance für Braunschweig sprach Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). CDU-Fraktionsvize Jörg Hillmer blieb cool. „Hier sind zwei Partner nicht zusammengekommen“, sagte Hillmer im Wissenschaftsausschuss des Landtags. Die Studienplätze entstünden nun eben woanders. Die geplante Kooperation von Universitätsmedizin Göttingen und Städtischem Klinikum zur Medizinerausbildung in Braunschweig ist geplatzt. Für weitere Verhandlungen zwischen den Partnern sieht man beim Land offenbar keine Grundlage.

Bis zu 200 zusätzliche Medizinstudienplätze hatten SPD und CDU in ihrer Koalitionsvereinbarung versprochen. Ein Baustein: Das Umwandeln von Teil- in Vollstudienplätze an der Universitätsmedizin Göttingen. Weil vor Ort die Kapazitäten nicht reichen, sollte das Klinikum Braunschweig für den klinischen Teil der Mediziner-Ausbildung als Partner an Bord geholt werden. Braunschweig sollte zweiter Campus der Universitätsmedizin Göttingen werden. Ein „Letter of intent“ (Absichtserklärung) mit dem Land wurde 2018 unterzeichnet, das Landeshochschulgesetz mit entsprechenden Grundsatzregelungen geändert. Am 12. April 2018 verkündete das Wissenschaftsministerium das Einsetzen einer Lenkungsgruppe. Am 11. Februar erklärten Klinikum und Universitätsmedizin in einer gemeinsamen Mitteilung das vorläufige Aus. Als Haupthindernis für die beabsichtigte Kooperation hätten sich rechtliche Rahmenbedingungen bei der Zusammenarbeit einer universitären Lehr- und Ausbildungseinrichtung mit einem kommunalen klinischen Maximalversorger herausgestellt, heißt der Kernsatz.

Klinikum fürchtete hohe Risiken

Im Wissenschaftsausschuss des Landtags machten Thümler und eine Expertin des Ministeriums das Klinikum für das Scheitern verantwortlich. So habe das Klinikum die 10 Millionen Euro jährlich, die für das Projekt vom Land kommen sollten, als nicht ausreichend bezeichnet und die Zusammenarbeit mit Göttingen über eine Tochtergesellschaft abwickeln wollen. Der Finanzrahmen sei allerdings von Anfang an klar gewesen, und das Hochschulgesetz lasse nur eine Kooperation direkt mit dem Träger zu. Zudem habe es keine Einigung darüber gegeben, wie die Chefärzte des Klinikums als außerplanmäßige Professoren in die Lehre der Universitätsmedizin Göttingen integriert werden sollten. Eine Vertreterin des Ministeriums sagte in der Sitzung, das Klinikum habe sich in den Gesprächen gar nicht mehr bewegt. Auch seien die finanziellen Forderungen ständig geändert worden. „Ich glaube, das Klinikum hat sich hier übernommen“, sagte der CDU-Abgeordnete Christoph Plett. „Das Klinikum hat immer von der Absicht gesprochen, eine GmbH gründen zu wollen“, erklärte dagegen die FDP-Abgeordnete Susanne Schütz. Ähnlich äußerte sich auch die Grüne Eva Viehoff. Die SPD-Abgeordnete Annette Schütze, Mitglied im Aufsichtsrat des Städtischen Klinikums, wies in der Sitzung die Vorwürfe an die Adresse des Klinikums ausdrücklich zurück. Ohne eine auskömmliche Finanzierung sei das Risiko zu hoch. „Wir haben nicht gewusst, welche Kosten entstehen“, sagte Schütze. Die nötigen Kapazitäten will die Uni Göttingen nun regional sicherstellen - ohne Braunschweig. Eine entsprechende offizielle Anmeldung der Plätze steht kurz bevor.