Ostfriesland: Name von SS-Kommandeur auf Denkmal sorgt für Ärger

Der Name des stellvertretenden Kommandanten des ehemaligen Vernichtungslagers Sobibor, Johann Niemann, auf einem Denkmal in Ostfriesland hat eine Diskussion entfacht.

Bürgerverein Völlen: „Die Geschichte kann man nicht einfach auslöschen“

„Zuerst dachten wir daran, den Namen einfach zu entfernen. Aber die Geschichte, die dahinter steckt, kann man nicht einfach auslöschen“, sagte am Montag der Vorsitzende des Bürgervereins in Völlen, Günther Eden, der für die Instandhaltung des Bauwerks zuständig ist. In Niemanns Heimatort steht der Name des bei einem Gefangenenaufstand Erschlagenen auf einer Tafel mit der Überschrift „Unseren gefallenen Helden“.

Zentralrat der Juden: Johann Niemanns Namen von Denkmal in Völlen schnellstens entfernen

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag) zuvor gesagt: „Sein Name sollte schnellstens von dem Gedenkstein entfernt werden.“ Der Verein habe erst vor wenigen Wochen Belege dafür erhalten, dass Niemann direkt am Holocaust beteiligt gewesen sei, so der Vorsitzende.

Nach Diskussionen unter anderem auch mit Historikern planen Vorstand und die Gemeinde Westoverledingen im Landkreis Leer, nun, das Bauwerk mit einer Infotafel über die Verbrechen Niemanns zu ergänzen. „Außerdem wollen wir aus dem Denkmal ein Mahnmal machen.“ Statt „Unseren Gefallenen Helden“ solle dann „Die Toten mahnen“ darauf stehen. Im März werde der Verein darüber abstimmen. dpa