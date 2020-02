Etwas weniger Arbeitslose in Niedersachsen im Februar

Die Arbeitslosigkeit hat in Niedersachsen im Februar etwas abgenommen. Knapp 228.000 Menschen waren zuletzt ohne Job gemeldet – ein leichter Rückgang um 0,9 Prozent im Vergleich zum Januar.

Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Hannover mitteilte, lag die Quote im abgelaufenen Monat stabil bei 5,3 Prozent. Zum Jahresbeginn hatte es noch eine deutliche Zunahme der registrierten Arbeitslosen gegeben, ihre Zahl war verglichen mit dem Dezember um 8,3 Prozent gestiegen.

Lage vieler Industrieunternehmen ist angespannt

Ein Teil der Entwicklung ist durch die schwache Industriekonjunktur begründet. Die Lage vieler Unternehmen ist nach wie vor angespannt. „Betriebe sind weiterhin einstellungsbereit, wenngleich etwas verhaltener als vor einem Jahr“, erklärte die Bundesagentur.

Zudem wird zum Ende des Winters in einigen Branchen wieder mehr gearbeitet. dpa