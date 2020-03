Grüne fordern Veröffentlichung des Asse-Berichts

Der Bund soll Forschungsergebnisse zur Asse umgehend veröffentlichen. Das haben die Grünen im niedersächsischen Landtag gefordert.

„Es darf nicht sein, dass der Abschlussbericht wegen missliebiger Kritik seit über einem Jahr zurückgehalten wird“, erklärte die Landtagsabgeordnete Imke Byl, umweltpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Alle Informationen zur Asse müssten auf den Tisch und für die Öffentlichkeit einsehbar sein. Ein Untersuchungsausschuss des Landtags hatte von 2009 an versucht, Hintergründe des Asse-Debakels aufzuhellen. Um die Erkenntnisse zu sichern, besser auswertbar und nutzbar auch für die Zukunft zu machen, war ein Projekt zur Digitalisierung und Auswertung der Akten noch unter Bundesforschungsministerin Annette Schavan (CDU) auf den Weg gebracht worden. Das dazu eingerichtete „Institut für Wissensanalyse und Wissenssynthese (IWW)“ in Goslar hatte von 2013 bis 2018 gearbeitet.

Aus dem Entwurf des Abschlussberichts, der unserer Zeitung vorliegt, geht hervor: Nach mehr als 400 als existent identifizierten Dokumente zur Asse konnten seinerzeit wegen Auslaufens des Projekts nicht mehr weitergesucht werden. Das IWW hatte den Bericht offenbar bereits im Februar 2019 fertiggestellt. Das Bundesforschungsministerium hatte unserer Zeitung auf Anfrage erklärt, es wirke darauf hin, „dass die Arbeitsergebnisse durch das HMGU (Helmholtz Zentrum München, die Red.) als Zuwendungsempfänger so schnell wie möglich veröffentlicht werden“. Helmholtz hatte auf Anfrage erklärt: „Der Bericht liegt dem Helmholtz Zentrum München vor und steht vor seiner Veröffentlichung“. Gründe für die Verzögerung wurden jeweils nicht genannt. „Der Abschlussbericht muss genauso wie die vom IWW zusammengetragenen und archivierten Dokumente online gestellt werden“, forderte Byl. Auch die Software für die Schlagwortsuche in digitalen Aktenbeständen müsse zugänglich gemacht werden, so Byl. Denn auch bei der Endlagersuche müssten im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung Betroffene, Initiativen und Interessierte große Datenmengen sichten.