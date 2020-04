Corona in Niedersachsen: 9599 Infizierte – 363 Tote

Eine Infektiologin der Klinischen Infektiologie am Dresdner Uniklinikum steht am Eingang der Corona-Ambulanz und trägt dabei Schutzkleidung und Schutzmaske. Auch in Niedersachsen steigen die Zahlen weiter.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist am Donnerstag, 23. April, auf 9599 gestiegen. Das sind 162 Infektionen mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung in Hannover mitteilte (Stand 23. April, 13 Uhr).

363 mit dem Virus Sars-Cov-2 infizierte Patientinnen und Patienten aus Niedersachsen sind bereits gestorben – 343 Menschen waren es am Vortag (Stand 23. April, 13 Uhr).

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 891 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt. 206 Patienten liegen auf Intensivstationen, 135 müssen beatmet werden.

Die gute Nachricht: Das Gesundheitsministerium schätzt, dass in Niedersachsen 6371 der bislang gemeldeten und laborbestätigten Fälle wieder genesen sind – also rund 66 Prozent der bisherigen Gesamtfallzahl.

Das Land lockert langsam die Einschränkungen – die Maskenpflicht kommt

Die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland werden grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert. Darauf verständigten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am 15. April.

Niedersachsen veröffentlichte am 17. April eine Verordnung, die regelt, unter welchen Bedingungen die Lockerungen umgesetzt werden sollen. So verlangt das Land unter anderem ein Hygienekonzept von Heimen.

Im öffentlichen Raum bleibt es bei den Kontaktverboten. Beim Versammlungsverbot unter freiem Himmel soll aber geschaut werden, ob Auflagen wie etwa ein Beschränken der Teilnehmer nicht doch das mildere und verhältnismäßigere Mittel sind.

Zudem soll auch in Niedersachsen eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus eingeführt werden. Von Montag (27. April) an soll das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch (22. April), nachdem zuvor mehrere Medien darüber berichtet hatten.

Braunschweiger Expertin- Corona-Maske nie an Kinn und Hals parken

Vor Niedersachsen hatten bereits zahlreiche andere Bundesländer eine Pflicht erlassen oder angekündigt. In einzelnen Städten in Niedersachsen wie Wolfsburg gibt es bereits eine Maskenpflicht für Nahverkehr und Geschäfte, weitere wie Osnabrück und Braunschweig kündigten entsprechende Regelungen an, die dort ab Samstag (25. April) gelten sollen. Auch die Oppositionsfraktionen Grüne und FDP warben für eine landesweite Maskenpflicht.

Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten – darunter auch Fußballspiele und Gottesdienste. Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben Verordnungen angekündigt, die Großveranstaltungen als Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ansehen.

Ab Montag, 20. April, darf der Einzelhandel unter Einhaltung von Vorgaben wieder öffnen. Darauf bereiten sich die Händler in der Region vor.

Niedersachsen- Erste Geschäfte öffnen am Montag

Die niedersächsischen Grünen haben am 19. April eine Beteiligung des Landtags beim Festlegen der Corona-Beschränkungen gefordert. In einem Gesetzentwurf für die Sondersitzung des Landtags am Donnerstag, 23. April, fordern die Grünen vor Inkrafttreten neuer Verordnungen eine Unterrichtung des Parlaments und die Möglichkeit zur Stellungnahme.

So geht es in den Schulen weiter

In Niedersachsen sollen die Schüler bereits ab Mittwoch, 22. April, Online-Unterricht erhalten, bevor die Klassen vom 4. Mai an schrittweise wieder in die Schulen zurückkehren. Lediglich für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13 beginne der Unterricht bereits am 27. April, kündigte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag, 16. April, in Hannover an.

Am Samstag, 18. April, lehnte Kultusminister Tonne in einem Radiointerview entschieden den Vorstoß von Bundestagspräsident Schäuble ab, aber eine Verkürzung der Sommerferien nachzudenken.

Niedersachsen steigt vorsichtig in Corona-Lockerungen ein

Zentrale Hotline für alle Fragen

Für alle Bürgerfragen zur Corona-Pandemie hat die Landesregierung am Donnerstag, 26. März, eine zentrale Hotline geschaltet. Unter (0511) 120 6000 gebe es allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Bei Detailfragen werde der Kontakt zu entsprechenden Ansprechpartnern vermittelt.

Bereits seit Februar gibt es Telefonauskünfte des Landes zu Gesundheit unter (0511) 4505 555, Land- und Ernährungswirtschaft unter (0511) 120 2000 sowie Wirtschaft und Arbeit unter (0511) 120 5757.

So viele Corona-Todesfälle gibt es in Niedersachsen und der Region

In Niedersachsen sind 363 Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden (Stand: 23. April, 13 Uhr) – 48 davon in Wolfsburg, elf in Peine, zehn in Braunschweig, fünf in Salzgitter, sieben in Wolfenbüttel, vier in Gifhorn sowie zwei in Helmstedt.

Am 24. März meldete das niedersächsische Gesundheitsministerium, dass eine über 80 Jahre alte Frau im Klinikum Wolfsburg verstorben sei. Am Montag war bereits der Tod einer 70 Jahre alten Frau aus Wolfsburg bekannt geworden. Am 27. März erhöhte sich die Zahl der Sterbefälle in Wolfsburg um acht neue Opfer auf insgesamt 10. In der Folge stieg die Zahl der Corona-Toten in Wolfsburg – auch aufgrund eines betroffenen Pflegeheims – auf mittlerweile 48 an.

Am Freitag, 27. März, bestätigte die Stadt Salzgitter den Tod einer etwa 80-jährigen Frau. Mittlerweile gibt es fünf Todesfälle in Salzgitter, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen.

Am Dienstag, 31. März, wurde schließlich auch der Tod eines 77-Jährigen in einem Braunschweiger Krankenhaus bekannt.corona in braunschweig- alle fakten auf einen blick

Auch der Landkreis Peine muss erste Corona-Sterbefälle vermelden: Am Donnerstag, 2. April, wurde ein Todesfall in Folge einer Corona-Infektion aus dem Kreis Peine gemeldet, im Laufe des Tages dann auch noch ein zweiter Todesfall.

Im Kreis Helmstedt wurde ebenfalls am 7. April der erste Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

Wie die Gifhorner Kreisverwaltung am 8. April mitteilte, sei auch im Kreis Gifhorn die erste Tote mit einer Infektion zu verzeichnen.

Die erste Corona-Tote im Landkreis Wolfenbüttel, die Bewohnerin eines Seniorenheims in Schladen, wurde am 9. April bekannt, der zweite Sterbefall wenige Zeit später. Mittlerweile sind sieben Personen aus dem Kreis mit einer Infektion verstorben.

Das sind die Infektionszahlen für Niedersachsen

Am Donnerstag, 23. April, berichtete das niedersächsische Gesundheitsministerium von 9599 bestätigten Corona-Fällen. Betroffen sind nahezu alle Städte und Landkreise in Niedersachsen. Krankheitsfälle gibt es in den Kreisen Ammerland (159), Aurich (83) Celle (149), Cloppenburg (91), Cuxhaven (87), Diepholz (298), Emsland (374), Friesland (30), Gifhorn (122), Goslar (173), Göttingen (678), Grafschaft Bentheim (209), Hameln-Pyrmont (114), Harburg (463), Heidekreis (65), Helmstedt (124), Hildesheim (290), Holzminden (103), Leer (89), Lüchow-Dannenberg (17), Lüneburg (164), Nienburg (Weser) (63), Northeim (110), LK Oldenburg (195), LK Osnabrück (913), Osterholz (77), Peine (136), Rotenburg (Wümme) (92), Schaumburg (138), Stade (182), Uelzen (40), Vechta (304), Verden (115), Wesermarsch (51), Wittmund (24), Wolfenbüttel (160) sowie in Braunschweig (293), Salzgitter (118), Wolfsburg (279), der Region Hannover (1772), in Oldenburg (155), in Delmenhorst (40), Emden (16), Osnabrück (430) und in Wilhelmshaven (17).

Das Coronavirus in der Region um Braunschweig und Wolfsburg

In unserer Region sind bislang 87 Menschen am beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 23. April).

Hier erfahren Sie detailliert, wie sich die Coronavirus-Infektionen in der Region entwickeln – und was es zu beachten gilt:

Althusmann fordert unabhängige Produktion von Schutzmaterial

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann wirbt in der Corona-Krise für eine neue Strategie zum Umgang mit Gesundheitskrisen. Um die Wirtschaft und das öffentliche Leben im Krisenfall besser herunter- und wieder herauffahren zu können, müsse die Bevorratung an Medikamenten, Impfstoffen und Schutzkleidung überdacht werden.

„Dazu gehört auch, unabhängiger von den Logistik- und Produktionsketten außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas zu sein, gerade bei der Beschaffung von lebensnotwendigen Sicherheits- und Schutzmaterialien. Das ist für mich eine Lehre aus dieser Krise“, sagte Althusmann.

Ministerpräsident Weil: Die Lage ist ernst

Am Sonntag (22. März) kündigten Bund und Länder ein Kontaktverbot an, das am 15. April auf mindestens den 3. Mai verlängert wurde. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält das von Bund und Ländern beschlossene Kontaktverbot zur Eindämmung der Corona-Krise für unerlässlich. „Ich bin mir bewusst, dass diese weiteren Verschärfungen die Freiheit der Menschen in Niedersachsen stark einschränken“, sagte er nach den Beratungen mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

„Sie sind aber notwendig, die Lage ist sehr ernst. Wir müssen alle miteinander alles dafür tun, dass möglichst wenige Menschen infolge des Coronavirus sterben.“ Es gehe angesichts der rasanten Ausbreitung des Covid-19-Erregers in Deutschland um eine dringend nötige Reduktion der Infektionsfälle: „Wir müssen alles in unserer Macht stehende dafür tun, dass unser Gesundheitssystem allen Betroffenen wirksam helfen kann“, sagte Weil.

Bundesweit sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Schließen müssen zudem alle Restaurants sowie Dienstleistungsbetriebe mit enger körperlicher Nähe wie Friseure, Massagepraxen oder Kosmetikstudios. Die verschärften Regeln sollen für mindestens zwei Wochen gelten.

Kontaktverbot- Das sind die neuen Regeln – und die Strafen

VW schließt Werke wegen der Corona-Krise

VW wird nach Angaben des Betriebsrats ab Freitag die Produktion in seinen Werken wegen des Corona-Ausbruchs stoppen. Das teilten die Arbeitnehmervertreter am Dienstagmorgen (17. März) mit.

VW-Vorstandschef Herbert Diess sagte, dass ein Herunterfahren der Werke erforderlich sei, um das Ausbreiten des Coronavirus einzudämmen. Es gehe nun vorrangig darum, die VW-Mitarbeiter und ihre Mitarbeiter zu schützen.

Volkswagen hat die wegen des Coronavirus bereits geltende Produktionsruhe in den deutschen Werken am Dienstag (31. März) bis zum 19. April verlängert. Ursprünglich war mit dem Betriebsrat ein Stillstand der Automobilproduktion bis zum 9. April vereinbart worden.

Am 15. April hat Volkswagen die Wiederaufnahme der Produktion auf Montag, den 27. April verschoben. Das sagte der Emder VW-Betriebsratschef Manfred Wulff NDR 1 Niedersachsen. Dann sollen in den Werken in Wolfsburg, Emden und Hannover wieder Autos gebaut werden.

Am 17. April wurde dann bekannt, wie ernst die Lage für den Wolfsburger Autobauer ist: Im März lieferte der Konzern weltweit 37,6 Prozent weniger Fahrzeuge aus.

Niedersachsen schnürt Milliardenpaket gegen Corona-Folgen

Dass so schnell eine Ausnahme vom Neuverschuldungsverbot in der Landesverfassung nötig sein würde, das hätten sich wohl weder Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) noch Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) träumen lassen. Am Dienstag (17. März) verkündeten beide Regierungsmitglieder Seite an Seite, dass Niedersachsen 4,4 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Folgen bereitstellen will. Dabei geht es im Wesentlichen darum, die weitreichenden Folgen für die Wirtschaft des Landes zu mildern - und Geld für notwendige Ausrüstung im Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) kündigte am Dienstag (31. März) an, das Land Niedersachsen wolle seine S oforthilfe für unter der Corona-Krise leidende Unternehmen um rund 200 Millionen Euro aufstocken. Das Geld solle die Liquidität kleiner Unternehmen mit 11 bis 49 Beschäftigten sichern.

Auch die Städte stellen Corona-Härtefallfonds zur Verfügung – wie beispielsweise Braunschweig.

Weil die Förderbank NBank zudem von Dienstagabend (31. März) an auch Hilfsmittel des Bundes bereitstellt, wurde die bisherige Richtlinie für die Soforthilfe durch zwei neue ersetzt. Diese sehen gestaffelte Finanzspritzen vor.

Corona: Abitur-Notfallpläne in Niedersachsen

Niedersachsen hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen geschlossen. Die Schulsperrung gilt ab Montag, 16. März. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen.

In der Beratung zwischen Bund und Ländern am 15. April einigten sich die Politiker darauf, dass der Schulstart bundesweit ab dem 4. Mai wieder aufgenommen werden soll – und zwar schrittweise. In Niedersachsen soll der Anfang am 27. April mit den Abschlussklassen gemacht werden. Dies seien die Jahrgänge 13 und 10, sagte Ministerpräsident Weil.

In Niedersachsen sollen die Schüler bereits ab Mittwoch, 22. April, Online-Unterricht erhalten, bevor die K lassen vom 4. Mai an schrittweise wieder in die Schulen zurückkehren. Lediglich für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13 beginne der Unterricht bereits am 27. April, kündigte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag, 16. April, in Hannover an.

Am Samstag, 18. April, lehnte Kultusminister Tonne in einem Radiointerview entschieden den Vorstoß von Bundestagspräsident Schäuble ab, aber eine Verkürzung der Sommerferien nachzudenken.

Corona- Wegen Kinderbetreuung krankschreiben lassen, ist verboten

Coronavirus- Schule geschlossen – das müssen Eltern wissen

Wer wird auf das Coronavirus getestet?

Das Robert-Koch-Institut nennt folgende Kriterien:

1. Akute grippeähnliche Symptome und Kontakt zu einer infizierten Person.

2. Hinweise auf eine virale Lungenentzündung.

3. Akute grippeähnliche Symptome bei Patienten aus einer Risikogruppe (zum Beispiel Alter über 60, Asthmatiker, Diabetiker…) oder bei Beschäftigten im Pflegebereich, in Arztpraxen und Krankenhäusern.

4. Bei akuten grippeähnlichen Symptomen ohne Risikofaktoren soll nur bei ausreichender Kapazität getestet werden.

Coronavirus-Testzentren und mobile Teams im Einsatz ­– „Drive-In“ in Braunschweig

Im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung haben inzwischen in zahlreichen Landkreisen spezielle Testzentren ihre Arbeit aufgenommen. Dort, wo es noch keine solche Zentren gibt, seien mobile Testteams unterwegs, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit. Sie nehmen in begründeten Corona-Verdachtsfällen Abstriche von Patienten. Testzentren gibt es unter anderem in Braunschweig, Wilhelmshaven, Oldenburg, Vechta, Hannover, Aurich und Lüneburg, aber auch in Peine. Außerdem wurde ein Verteilzentrum für Schutzkleidung für Ärzte und medizinisches Fachpersonal eingerichtet. Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge gab am Donnerstag, 12. März, bekannt, dass der Landkreis Wolfenbüttel ein eigenes Corona-Testzentrum vorhält.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir mit Hilfe der Testzentren und der mobilen Teams das Infektionsrisiko für das medizinische Personal in der niedersächsischen Arztpraxen vermindern und die weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen“, sagte KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch. Abstriche werden nach KVN-Angaben nur auf ärztliche Anforderung vorgenommen. Patienten müssten also von einem Arzt angemeldet werden – sie sollten keinesfalls selbstständig in die Corona-Testzentren kommen, um sich überprüfen zu lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hat zudem in Braunschweig einen „Drive-In“ eingerichtet (Stand 3. April). Dort können im Fünf-Minuten-Takt Abstriche gemacht werden, wie KV-Bezirksgeschäftsführer Stefan Hofmann mitteilt. Außerdem kann das Labor aufgrund schnellerer Testverfahren in kürzerer Zeit mehr Abstriche analysieren als bisher. Das heißt: Wer grippeähnliche Symptome hat, ruft nach wie vor seinen Hausarzt an. Dieser prüft, ob nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ein Test infrage kommt und informiert dann die KV. Die wiederum vereinbart mit dem Patienten kurzfristig einen Drive-In-Termin in Braunschweig.

Coronavirus: Weil kündigt Krisenstab im Innenministerium an

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Niedersachsen wird die bisher tätige Koordinierungsgruppe in einen Krisenstab umgewandelt. „Wir werden einen Krisenstab unter der Leitung des Sozialministeriums und mit Unterstützung des Innenministeriums bilden“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil dem Politikjournal „Rundblick“ am Mittwoch, 11. März. „Wenn die Zahlen steigen – und das werden sie – brauchen wir eine stabsmäßige Organisation, um effektiv handeln zu können“, erklärte der SPD-Politiker.

Die Koordinierungsgruppe ist ressortübergreifend, in ihr sitzen auch Experten aus dem Gesundheitswesen. Sie bewertet die Lage täglich neu.

Quarantäne für Kontaktpersonen

Für Menschen, die mit Corona-Patienten Kontakt hatten, gilt: Kontaktpersonen von Patienten oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit entsprechenden Symptomen sollten isoliert und so schnell wie möglich auf das Virus getestet werden, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann. Im Falle einer Ansteckung würden die entsprechenden Kontaktpersonen ermittelt.

„Diese werden dann ebenfalls unter Quarantäne gestellt und bei auftretenden Symptomen getestet“, erklärte Reimann.

In allen Bundesländern gibt es inzwischen nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Vor allem in Nordrhein-Westfalen gibt es viele registrierte Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2 genannten Erreger.

Weitere Informationen gibt es im nationalen Newsblog.

Nicht jeder Infizierte wird auch krank

Doch nicht jeder Infizierte erkrankt. Die Mehrheit der Betroffenen hat Erkältungssymptome oder gar keine Beschwerden. Schwerere Krankheitsverläufe entwickeln nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen bis zu 15 Prozent der Betroffenen. Häufig sind darunter alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Die Isolation der Betroffenen und die Suche nach Kontaktpersonen erfolgt, damit sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Ziel ist, möglichst viel Kapazität im Gesundheitssystem zu erhalten.

Für die allermeisten Kinder ist das neue Virus nach Angaben des niedersächsischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte keine große Gefahr. „Es betrifft in seinem komplizierten Verlauf vor allem ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Dies sollten sich die Eltern immer wieder bewusst machen“, sagte Verbandssprecherin Tanja Brunnert aus Göttingen.

Für Schulen, bei denen die beabsichtigte Verschiebung einer Klassenfahrt beim Reiseveranstalter nicht möglich ist, prüft das Kultusministerium die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. „Für Sonderfälle prüfen wir die Möglichkeit zu helfen, wo eine Verschiebung nicht möglich ist“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Die Frage sei, um wie viele Reisen es am Ende geht und welche Summen möglicherweise ersetzt werden müssten. „Ich halte es in der jetzigen Situation für sinnvoll, Planungen für Fahrten aufzuschieben.“

Niedersachsen beschließt Nachtragshaushalt wegen Coronakrise

Wegen Corona setzt das Land das Neuverschuldungsverbot („Schuldenbremse“) außer Kraft. Das ist für Notlagen vorgesehen. „Wir werden mit aller Macht für unsere Wirtschaft kämpfen“, sagte Landesfinanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am 25. März. Bei der NBank, die Hilfsprogramme abwickeln soll, fielen aber laut Berichten erst einmal die Server aus.

Zu neuen 1,4 Milliarden Euro kommt ein erhöhter Bürgschaftsrahmen von 3 Milliarden Euro.

Wirtschaftlich angespannte Lage durch Coronavirus-Ausbreitung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) versuchte, die auch wirtschaftlich angespannte Lage wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuen Coronavirus zu beruhigen. „Wir stehen in einer schwierigen Situation, und die bleibt uns auch noch eine Weile erhalten“, sagte er am Dienstag (10. März) am Rande einer Betriebsräte-Konferenz des Tui-Konzerns in Hannover.

Im Rückblick auf die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 meinte er: „Aber wir wissen: Wenn wir vernünftig, mit kühlem Kopf, aber auch entschlossen agieren, dann kriegen wir das gemeinsam auch in Deutschland gut hin.“ Der niedersächsische Regierungschef sagte, die von der Koalition in Berlin auf den Weg gebrachten Hilfen seien ein erster Baustein. Er finde es „gut, dass mit der Flexibilisierung der Kurzarbeit eine ganz wichtige Voraussetzung“ geschaffen worden sei, „dass Unternehmen sich nicht Hals über Kopf von ihren Mitarbeitern trennen müssen“.

Weil sprach sich dafür aus, auch die angedachten Liquiditätshilfen umzusetzen: „Wenn viele Menschen zu Hause bleiben und ihr Geld nicht in Geschäften lassen, fehlt es dort in den Kassen. Das sorgt dafür, dass man eine solche Durststrecke überwinden muss.“ Daher sei es „richtig, wenn man dann auch zu entsprechenden Maßnahmen gelangt.“

„Wir müssen gemeinsam mögliche Insolvenzen verhindern und den Unternehmen, die durch erwartbare oder bereits existierende Einschränkungen in Schwierigkeiten geraten, schnell und unbürokratisch helfen“, sagte auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Althusmann nannte neben „einem besseren Zugang zur Kurzarbeit“, der bereits angekündigt wurde, auch „kurzfristige Kredite oder Sonderabschreibungen“ als denkbare Maßnahmen. „Die Länder könnten zudem bei Steuervorauszahlungen womöglich ebenso kurzfristige Entlastung schaffen“, schlug er vor. „Die rasche Ausbreitung des Coronavirus ist für unsere Wirtschaft von Tag zu Tag spürbarer. Es steht zu befürchten, dass bedeutsame Lieferketten unterbrochen werden und selbst nach Nutzung von Lagerbeständen manche Bänder stillstehen.“

Laut VW sanken zudem die weltweiten Auslieferungen während des Februars wegen der Corona-Krise im Vorjahresvergleich um 24,6 Prozent. Im wichtigsten Einzelmarkt China stürzten sie um 74,0 Prozent.

Niedersachsen hat derweil das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen für den Transport von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln bis zum 30. Mai aufgehoben. Wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus kaufen die Menschen laut Althusmann mehr haltbare Lebensmittel als gewöhnlich: „Damit die Regale jederzeit voll sind, müssen die Lieferketten entsprechend angepasst werden.“ dpa/red

