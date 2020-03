Coronavirus: Gerüchte sind tabu

Alles Hoffen half nichts, und letztlich war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Virus auch unseren Landkreis Göttingen erreicht. Und nicht nur das: Denn bei dem im Landkreis Göttingen am Mittwoch bestätigten ersten Fall einer Erkrankung mit der neuartigen Lungenkrankheit handelt sich um einen Mann, der im Altkreis Osterode wohnt.

Allerdings melden Stadt und Landkreis, der Betroffene sei nach erfolgtem Positiv-Test in der UMG in gutem Gesundheitszustand in häusliche Quarantäne entlassen worden. Das Gesundheitsamt habe diese Maßnahme zudem für etwaige Betroffene angeordnet.

Wenn die Corona-Welle jetzt also auch unsere Südharzregion erreicht hat, besteht dennoch kein Grund, in Panik und Hysterie zu verfallen. Deshalb richte ich heute einmal einen Appell an Sie, liebe Leserin und lieber Leser: Bitte bewahren Sie Ruhe und halten Sie sich an die besagten Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln.

In diesem Sinne möchte ich mich Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler anschließen: „Das (der bestätigte erste Fall des Coronavirus im Landkreis Göttingen) ist für uns ein Grund für erhöhte Aufmerksamkeit. Wir bewerten die Lage täglich aktuell und leiten daraus etwaige notwendige Maßnahmen ab. Es gilt, besonnen, konsequent und zielorientiert zu handeln.“

Natürlich sollte man nicht rücksichtslos oder leichtsinnig mit einer möglichen Ansteckungsgefahr umgehen, wir sollten aber auch nicht in blinden Aktionismus verfallen, uns nicht an wilden Spekulationen beteiligen und schon gar nicht katastrophale Szenarien verbreiten. In diesem Zusammenhang bietet es sich nochmals an, darum zu bitten, möglichst nur gesicherte Informationen und Nachrichten, deren Inhalte auch geprüft und bestätigt sind, weiterzugeben. Im Falle der Corona-Pandemie ist ein Gerücht wirklich das Letzte, was wir gebrauchen können.