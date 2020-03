Corona-Krise: Ministerpräsident Weil fordert „äußerste Disziplin“

Ministerpräsident Stephan Weil hat die Menschen in Niedersachsen dazu aufgerufen, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. „Das sage ich insbesondere mit Blick auf die ältere Bevölkerung“, betonte der SPD-Politiker am Samstag nach einem Treffen mit Klinikdirektoren der Region Hannover.

Einige Wochen müsse jeder „äußerste Disziplin walten lassen“, erklärte Weil. Zudem kündigte der niedersächsische Regierungschef „weitere Maßnahmen“ an, wollte sie aber noch nicht konkret benennen. Zur Frage nach einer möglichen Ausgangssperre wie in Italien sagte er: „Das sehe ich so nicht.“

Besonderer Appell an ältere Menschen

An der Klinikdirektoren-Runde nahm auch Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau teil. Der SPD-Politiker appellierte an ältere Menschen, Einkäufe von Nachbarn erledigen zu lassen und zum Beispiel auf einen Besuch des Enkels zu verzichten. Anders als bei jungen Menschen seien bei Älteren schwere Krankheitsverläufe zu erwarten.

In Niedersachsen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Virus weiterhin , allerdings haben viele Infizierte nur leichte Symptome.

In den Kliniken der Region Hannover sind drei Corona-Patienten mit einer schwereren Infektion stationär untergebracht, ein weiterer in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), wie der kommissarische Vizepräsident der MHH, Tobias Welte, sagte. In Italien sei das Problem erst publik geworden, als eine Vielzahl an Patienten in Krankenhäuser gekommen sei. Deutschland reagiere früher, dies sei ein Vorteil, sagte der Lungenforscher. Welte berichtete, dass sich bereits Hunderte Medizinstudenten und Pflegeauszubildende gemeldet hätten, die Kliniken als Hilfskräfte zu unterstützen.

Bislang noch kein erhöhtes Patientenaufkommen in Krankenhäusern

Bisher gibt es laut der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft noch kein erhöhtes Patientenaufkommen. Um sich darauf vorzubereiten, werden unter anderem planbare Operationen verschoben und Bestände an Schutzkleidung aufgefüllt, soweit dies möglich ist.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen steigt bis Samstagnachmittag (14. März) auf 253

Bis Samstagnachmittag waren dem niedersächsischen Gesundheitsministerium 253 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Bundesland bekannt. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vortag um 23 gestiegen, wie ein Pressesprecher des Ministeriums mitteilte. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handele, könne es Abweichungen zu Angaben anderer Stellen wie der Kommunen geben. In rund 40 Landkreisen und in der Region Hannover sind inzwischen Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. dpa

