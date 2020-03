Nach einer Körperverletzung mit Pfefferspray in Celle ermittelt nun die Polizei (Symbolbild).

Bergen. Aus unbekannten Gründen wird ein Mann in einer Postfiliale so sauer, dass er hinter den Tresen geht und eine Angestellte mit Pfefferspray angreift.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein 56-Jähriger in Bergen (LKreis Celle) in einer Postfiliale derart in Rage geraten, dass er hinter den Posttresen ging und eine Angestellte mit Pfefferspray besprühte.

Andere Kunden griffen laut Polizei beherzt ein, brachten den Mann zu Boden und verhinderten so schlimmeres. Die Frau erlitt Verletzungen an den Augen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Täter konnte samt dem Pfefferspray der Polizei übergeben werden.