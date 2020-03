Samstag 15 neue Fälle – 142 Coronavirus-Infektionen im Landkreis

Nach Stand von Samstagnachmittag, 28. März, sind 142 Frauen und Männer von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Stadt und Landkreis Göttingen betroffen, das sind 15 mehr als am Vortag. 12 der neuen Fälle kommen aus dem Altkreis Osterode.

47 der Infizierten insgesamt leben in der Stadt Göttingen, 95 im weiteren Kreisgebiet, berichtet der Landkreis in einer Pressemitteilung. Aus Gründen des Datenschutzes sei eine konkrete Nennung der Wohnorte der betroffenen Personen nicht möglich, eine grobe geografische Verteilung kann aber nach Altkreisen aufgezeigt werden, heißt es in der Mitteilung.

Verteilung auf die Altkreise

Im Altkreis Osterode (Städte Osterode am Harz, Bad Lauterberg im Harz, Herzberg am Harz und Bad Sachsa sowie Samtgemeinde Hattorf am Harz und Gemeinden Bad Grund (Harz) und Walkenried) gibt es demnach aktuell 66 Fälle. Am Freitag waren es hier 54 gewesen.

Im Gebiet des Altkreises Duderstadt (Stadt Duderstadt, Samtgemeinde Gieboldehausen) inklusive der kompletten Samtgemeinde Radolfshausen sind unverändert 3 der infizierten Personen gemeldet. Im Gebiet des Altkreises Hann. Münden (Stadt Hann. Münden, Samtgemeinde Dransfeld und Gemeinde Staufenberg) gibt es 15 Fälle. Im Bereich des früheren Altkreises Göttingen (Flecken Bovenden, Gemeinden Rosdorf, Gleichen und Friedland – ohne Stadt Göttingen) sowie des Fleckens Adelebsen sind 11 infizierte Personen gemeldet.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort