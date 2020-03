Im Alten- und Pflegeheim „Villa Juesheide“ in Herzberg gab es mehrere Ansteckungen mit dem Corona-Virus.

Corona-Infektionen in Herzberger Alten- und Pflegeheim

Im Alten- und Pflegeheim „Villa Juesheide“ in Herzberg gab es mehrere Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Das bestätigte der Landkreis Göttingen auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach ist die Einrichtung aufgrund der Covid-19-Erkrankung einer Pflegekraft von einer Infektion mit dem Virus betroffen. Auch Pflegekräfte des ambulanten Pflegedienstes „Villa Mobil“ wurden positiv auf eine Coronavirus-Infektion getestet.

Die Heimbewohner und Beschäftigten sind inzwischen getestet, Teilergebnisse liegen vor: Demnach haben acht Beschäftigte und 14 Bewohner einen positiven Befund (Stand: 29. März, 15 Uhr). Von weiteren positiven Befunden sei auszugehen, heißt es von Seiten des Landkreises. Zwei Bewohner zeigen Symptome und werden im Krankenhaus medizinisch betreut. Eine Infektion der übrigen Beschäftigten des Pflegedienstes und betreuter Personen ist nicht auszuschließen. Es gibt Verdachtsfälle, die medizinisch betreut werden, erklärt Landkreissprecher Ulrich Lottmann. Im Krisenstab des Landkreises herrsche große Besorgnis über diese Entwicklung.

Auf Anraten des Gesundheitsamtes sollen die Pflegekräfte des ambulanten Pflegedienstes der „Villa Juesheide“ aus ihrer Tätigkeit herausgelöst werden. Soweit sie positiv getestet sind, ist das bereits vollzogen. Die betreuten Personen werden durch andere Pflegekräfte betreut. Das passiere schnellstmöglich und sukzessive. Die Koordination liegt beim Stab SAE Covid-19. Betreute Personen und Beschäftigte des ambulanten Pflegedienstes der „Villa Juesheide“ werden vom Stab SAE Covid-19 mit Schutzausstattung versorgt. Das dient der Minderung des Infektionsrisikos durch und für die Betroffenen. Auch die übernehmenden Pflegekräfte sind mit Schutzausstattung versorgt, um ein Infektionsrisiko zu mindern.

Die weitere Betreuung und Versorgung der Heimbewohner ist laut Lottmann gefährdet. Da mit dem Ausfall von Pflegekräften zu rechnen ist, arbeiten Einrichtung und Stab SAE Covid-19 des Landkreises intensiv daran, Ersatz durch andere Pflegedienste zu organisieren, mit ersten Erfolgen. Diese Anstrengungen mit Partnern in der Region werden fortgesetzt. Alle Pflegekräfte wurden auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Ihr Gesundheitszustand wird vom Gesundheitsamt überwacht.

Die Meldung der Infektion ist laut Lottmann bereits am 24. März erfolgt, die notwendigen Maßnahmen wurden umgehend in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umgesetzt. Derartige Fälle werden gewöhnlich insbesondere aus Datenschutzgründen nicht öffentlich bekannt gegeben, erklärt Lottmann gegenüber unserer Zeitung. Aufgrund der Presseanfrage haben man sich aber in Abstimmung mit der Heimleitung dazu entschlossen, transparent mit dem Vorfall umzugehen. „Die Einrichtung ist sehr kooperativ“, betont Ulrich Lottmann.

Es gilt ein Belegungsstopp für das Heim, neue Bewohner werden vorläufig nicht aufgenommen. Das Gesundheitsamt hat die Beschäftigten umfassend zum Umgang mit der Situation geschult. Die Einrichtung wird vom Stab SAE Covid-19 des Landkreises Göttingen mit Schutzausstattung für Bewohner und Beschäftigte versorgt.

Bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen handelt es sich um eine Risikogruppe. Gesundheitsamt, Stab SAE Covid-19 des Landkreises Göttingen und die Einrichtung haben die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt, stehen ständig in Kontakt und arbeiten eng zusammen, so Ulrich Lottmann abschließend.

