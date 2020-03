Villa wird nicht evakuiert – 17 Bewohner mit Corona infiziert

Im Alten- und Pflegeheim Villa Juesheide in Herzberg wurden 17 von 36 Bewohnern positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilt Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Betroffenen werden in der Einrichtung räumlich isoliert, also von den bislang nicht infizierten Bewohnern separiert. Sie werden betreut und medizinisch überwacht.

Das Technische Hilfswerk (THW) war am Montag in der Einrichtung im Einsatz und hilft bei dem internen Umzug im Haus. Das THW sei kurzfristig eingesprungen und unterstütze den Umzug im Wortsinn mit ganzer Kraft, so Lottmann. Er stellt klar: Die Einrichtung wird nicht evakuiert – jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Derartige Gerüchte hatten nach Informationen unserer Zeitung in Herzberg die Runde gemacht.

Bewohner in Einzelzimmern

Alle Bewohner sollen in Einzelzimmern untergebracht werden, um die Kontaktbeschränkungen umzusetzen. Diese gelten unverändert und in der Einrichtung im besonderen Maße. Das sei für die Betroffenen belastend, zur Zeit aber leider nicht anders möglich. Nur so ist das Risiko einer Infektion zu minimieren, diesem Ziel ist alles unterzuordnen.

Die bislang nicht infizierten Bewohner werden vorsorglich erneut getestet, um eine Infektion auszuschließen. Hygienemaßnahmen werden konsequent von der Einrichtung umgesetzt. Das Gesundheitsamt hat Beschäftigte ergänzend geschult. Zudem wird Unterstützung bei der Reinigung für die Einrichtung organisiert.

Sieben Beschäftigte infiziert

Bei den Beschäftigten sind es sieben positive Befunde. Sie sind in Quarantäne und aus der Betreuung der Bewohner rausgezogen. Das übrige Personal stellt aktuell die Versorgung und Betreuung der Bewohner sicher. Schutzausstattung ist vorhanden. Auch dieses Personal wird sukzessive ausgetauscht.

Sämtliche erforderlichen Maßnahmen zur Bewältigung der Situation in der Villa Juesheide werden ergriffen. Der Stab SAE Covid-19 des Landkreises ist in ständigem Austausch mit der Geschäftsführung. Für Anwohner und umliegende Einrichtungen besteht keine Gefahr, wenn die Kontaktbeschränkungen auch von dieser Seite eingehalten werden, betont Lottmann.

Situation beim Pflegedienst

Beim ambulanten Pflegedienst sind fünf Beschäftigte positiv getestet. Die betreuten Personen werden zurzeit getestet – mit Priorität bei denjenigen, die mit den positiv getesteten Pflegekräften Kontakt hatten. Ergebnisse gibt es noch nicht. Die Betreuung der Betroffenen ist gewährleistet.

Die Pflegekräfte des ambulanten Pflegedienstes wurden und werden weiterhin sukzessive ausgetauscht. Schutzausstattung sei auch hier vorhanden, so Lottmann abschließend.

