Corona-Soforthilfe soll um 200 Millionen Euro aufgestockt werden

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, spricht bei einer Sitzung des Niedersächsischen Landtags im Januar. Am Dienstag kündigte Althusmann eine Aufstockung der niedersächsischen Corona-Soforthilfe an. (Archivbild)

Das Land Niedersachsen will seine Soforthilfe für unter der Corona-Krise leidende Unternehmen um rund 200 Millionen Euro aufstocken. Das kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstag in Hannover an. Das Geld solle die Liquidität kleiner Unternehmen mit 11 bis 49 Beschäftigten sichern.

Corona-Soforthilfe: Gestaffelte Finanzspritzen vorgesehen

„Diese Pandemie wird tiefe Spuren im Mittelstandsland Niedersachsen hinterlassen“, sagte Althusmann. Vergangene Woche hatte der Landtag bereits ein Corona-Hilfspaket von 4,4 Milliarden Euro beschlossen.

Weil die Förderbank NBank zudem von Dienstagabend an auch Hilfsmittel des Bundes bereitstellt, wurde die bisherige Richtlinie für die Soforthilfe durch zwei neue ersetzt. Diese sehen gestaffelte Finanzspritzen vor: Für Solo-Selbstständige und Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten gibt es vom Bund bis zu 9.000 Euro, für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten bis zu 15.000 Euro. Das Land stellt Unternehmen mit 11 bis 30 Beschäftigten bis zu 20.000 Euro zur Verfügung und Unternehmen mit maximal 49 Beschäftigten bis zu 25.000 Euro. Persönliche und betriebliche Rücklagen würden darauf nicht angerechnet, betonte Althusmann.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Corona in Niedersachsen- 4348 Infizierte – 43 Todesfälle

Dem Minister zufolge gab es bisher rund 64.000 Anträge für die Soforthilfe in Niedersachsen, davon seien knapp 3.000 mit einem Gesamtvolumen von fast zehn Millionen Euro bereits bewilligt worden. Das System habe sich „nach anfänglichem Ruckeln“ bewährt, sagte Althusmann. Serverprobleme bei der NBank hatten die Beantragung der Soforthilfe in den ersten Tagen verzögert. dpa

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de