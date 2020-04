Junge Landwirte und die Frage nach der Zukunft

Wenn sich seine Freunde noch zweimal im Bett drehen, ist er schon längst auf den Beinen. „Sobald die ersten Erdbeeren reif sind, fangen wir gegen 4 Uhr in der Früh mit der Ernte an“, sagt Alexander Halbhuber. Der 25-jährige Obstbaumeister führt den Obsthof der Familie Halbhuber in Evessen bei Wolfenbüttel gemeinsam mit seinen Eltern. Er gehört damit zu den 7,4 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebsinhaber unter 35 Jahren, die das statistische Bundesamt im Situationsbericht des Deutschen Bauernverbands von 2019/20 ausweist. Doch was treibt die jungen Landwirte um? Wo sehen sie Perspektiven und neue Chancen? Wie wird ihre Zukunft aussehen?

Halbhuber hat sich schon in Teenagerjahren für den Beruf des Landwirts entschieden. Mit 16 Jahren begann für ihn die Ausbildung zum Obstbaumeister in York bei Hamburg. Drei Jahre später kam er zurück auf den Obsthof seiner Eltern und stieg mit ins Geschäft ein. 20 Hektar Land, 35.000 Obstbäume und 100.000 Erdbeerpflanzen gehören derzeit zum festen Bestand des Betriebs. Für Zukunftsängste scheint auf dem konventionell betriebenen Hof, kein Platz zu sein. „Wenn ich an die Zukunft denke, habe ich viele Ideen, die ich in den kommenden Jahren umsetzen möchte“, erklärt der Obstbaumeister der den Betrieb in dritter Generation führt.

Anbau muss sich neuen Gegebenheiten anpassen

Er möchte den Hof weiterentwickeln. „Von der Definition her sind wir zwar ein konventioneller Betrieb, setzen jedoch verstärkt auf naturnahen Anbau und befinden uns daher eher auf einem Mittelweg zwischen der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft.“ Das stelle den Betrieb vor Herausforderungen. Drastische Klimaveränderungen seien dabei das größte Problem. „Wir müssen den Anbau an die neuen Gegebenheiten anpassen. Nur so können wir gesunde und hochwertige Lebensmittel produzieren“, sagt Halbhuber.

Gerade erst hat er ein Foliendach für Kirschbäume in Betrieb genommen. Eine Investition, bei der er bereits an die nächsten 40 Jahre gedacht hat. „Auf einem Obstbetrieb ist die Planungssicherheit noch entscheidender, als auf einem Ackerbetrieb. Jeden Baum, den wir pflanzen, pflanzen wir für die nächsten 20 bis 25 Jahre“, erklärt Halbhuber. Entscheidungen der Politik, auch mit Blick auf die neue Düngeverordnung, müssen daher gut überlegt sein. „Es wird nicht einfacher. Die Verordnung betrifft auch uns Obstbauern“, sagt Halbhuber. Hauptsächlich sei es mehr Papierkram geworden – doch würden sich die Bestimmungen alle 24 Monate ändern, könne dies auch langfristig zu Problemen führen.

Qualität der Produkte darf nicht unter dem Fortschritt leiden

Gemeistert habe der Obsthof Halbhuber solche Herausforderungen aber bisher immer. Ein Beispiel hierfür ist die Einführung des Mindestlohns für Saisonarbeiter, die eine starke Steigerung der Lohnkosten zur Folge hatte. „Da versuchen wir dann natürlich entgegenzusteuern“, so der Obstbaumeister. „Wir haben in Arbeitsbühnen und neue Obstkörbe investiert. Damit können wir unsere Prozesse beschleunigen und sparen wiederum Zeit und Kosten.“ Diesen technischen Fortschritt geht Halbhuber aber nur ein, solange die Qualität seiner Produkte nicht darunter leidet.

„Lebensmittel sind etwas kostbares“, davon ist der junge Landwirt überzeugt. „Die Wertschätzung unserer Produkte durch den Kunden, dass ist es, was mich motiviert.“ Doch es gebe auch noch viel Aufklärungsbedarf in der Gesellschaft. Die Menschen müssten sich mehr damit auseinandersetzen, woher die Produkte kommen, die sie konsumieren. „Wenn es hier künftig kein Umdenken gibt, dann wird es für die regionalen, kleineren Betriebe immer schwieriger zu überleben.“

Die Zukunft beschäftigt gerade junge Landwirte

Wie wird also die Zukunft für Landwirte aussehen? Eine Frage die auch Anne-Marie Pape und Christian Bosse beschäftigt. „Die Zukunft der Landwirtschaft ist natürlich auch bei uns auf dem Hof ein großes Thema“, erklärt Anne-Marie Pape. „Aber Angst haben wir davor nicht.“

Landwirt Christian Bosse aus Ölper sei die Landwirtschaft in die Wiege gelegt worden. (Archivbild) Foto: Peter Sierigk / bz

Die 26-Jährige ist landwirtschaftliche Angestellte bei der Puls Landwirtschafts-GmbH und Co. KG in Watenbüttel. Sie gehört zu den 341.000 Frauen, die laut Situationsbericht des Deutschen Bauernverbands in Deutschland in der Landwirtschaft tätig sind. Dem gegenüber stehen etwa 599.000 Männer. Einer von ihnen ist Christian Bosse. Der Landwirtschaftsmeister führt einen Einmannbetrieb in zwölfter Generation in Ölper. „Mir wurde die Landwirtschaft in die Wiege gelegt“, sagt der 33-Jährige. „Die junge Generation steht in den Startlöchern und möchte in der Zukunft etwas verändern.“

Von der konventionellen zur ökologischen Bewirtschaftung

125 Hektar Land bewirtschaftet Bosse. Hinzu kommen Pensionspferde und vier Rinder. Sein Vater habe einen konventionellen Hof betrieben, welchen Bosse 2011 übernommen hat. „In der ökologischen Bewirtschaftung habe ich für unseren Hof jedoch eine bessere Perspektive gesehen. Deshalb habe ich mich 2018 entschieden umzusatteln.“ Eine Entscheidung die sich gelohnt habe. Der Landwirt hatte die Möglichkeit seine Ackerfläche zu erweitern und investierte auch in neue Maschinen.

Doch die steigenden Anforderungen beschäftigen den jungen Landwirt. „Das Problem ist, dass die Rahmenbedingungen nicht verlässlich sind“, erklärt der 33-Jährige. „Wenn sich die Verordnungen durch die Politik alle paar Jahre ändern, ist keine längerfristige Planung möglich.“ Dies sei gerade für die junge Generation ein Problem. Sie würde gern noch viel ausprobieren, neue Anbaumöglichkeiten testen und benötigt dafür eine verlässliche Grundlage.

Emotionale Debatten bringen niemanden weiter

Anne-Marie Pape hat Landwirtschaft studiert und ist Mitglied im Agrarausschuss der niedersächsischen Landjugend. Foto: Privat

Auch Anne-Marie Pape steht den sich ständig wandelnden Auflagen kritisch gegenüber. Planungssicherheit spiele auch in dem Betrieb, in dem sie angestellt ist, eine große Rolle. „Ich befinde mich da natürlich in einer Luxusposition, da ich auf einem Hof angestellt bin. Aber auch mein Job hängt von diesen Auflagen ab“, sagt die 26-Jährige, die in Göttingen Landwirtschaft studiert hat. Als Mitglied im Agrarausschuss der niedersächsischen Landjugend sei es ihr besonders wichtig, gemeinsam mit den Politikern Lösungen für diese Probleme zu finden. „Hier kommt es aus meiner Sicht vor allem auf fachliche Grundlagen an – emotionale Debatten, wie wir sie in den letzten Monaten häufig in Bezug auf die Düngeverordnung gesehen haben, bringen niemanden weiter.“

Sich nur zu beschweren ist also keine Lösung. Auch Christian Bosse stimmt dem zu: „Häufig wird Landwirten nachgesagt, dass sie das ganze Jahr nur jammern. Wenn es aber wirklich ein Problem gibt, dann sollte es auch legitim sein, dieses öffentlich anzusprechen und gemeinsam mit allen Beteiligten eine Lösung zu erarbeiten.“

Kunden müssen sich mehr mit den Produkten auseinandersetzen

Gerade in Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung gebe es da aber noch viel zu tun, bestätigt Pape. „Nicht nur die Landwirte haben hier noch Hausaufgaben zu erledigen, auch die Konsumenten unserer Produkte sollten sich mehr und genauer mit dem Thema auseinandersetzen.“

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch schon viel getan. „Wir erhalten gerade bei uns im Hofladen auch sehr viel Wertschätzung für unsere Produkte, das ist jedoch nicht überall so“, ergänzt sie. „Die junge Generation möchte etwas verändern. Die Ausbildung fokussiert sich daher zum Beispiel auch mehr auf die Sozialen Medien. Werden diese richtig eingesetzt, können sie künftig auch zur Aufklärung in der Gesellschaft beitragen.“

Politik und Gesellschaft spielen für alle drei Landwirte in ihrer täglichen Arbeit eine große Rolle. Besonders den langfristigen Planungsmöglichkeiten müsse von der Politik mehr Beachtung geschenkt werden. Aber auch die Gesellschaft ist gefragt, muss sich mehr mit der Landwirtschaft und den regionalen Produkten auseinandersetzen. Zukunft hat die Landwirtschaft für alle drei Landwirte aber allemal – schließlich ist es ihr Traumberuf.