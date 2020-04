Stand Montag: 351 Corona-Infektionen, 7 Tote im Kreis Göttingen

Bei 351 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen wurde mittlerweile eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt (Stand: Montag, 6. April, 16 Uhr). Das meldet die Verwaltung.

Davon leben demnach 95 in der Stadt Göttingen, 256 im Landkreis zu dem auch der Altkreis Osterode gehört. Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis wurden bislang sieben Personen gemeldet, die infolge einer Erkrankung an Covid-19 verstorben sind (fünf im Landkreis, zwei in der Stadt Göttingen – gleicher Stand wie Sonntag).

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Da im Landkreis Göttingen etwa 328.000 Menschen leben (Stand: 31. Dezember 2018) sind nun mehr als 0,1 Prozent der Bevölkerung von einer Infektion mit dem Coronavirus betroffen.