Wolfsburger bereitet Transport von Covid-19-Patienten vor

Eigentlich ist Ralf Warner gerade in Elternzeit. Er hat einen vierjährigen Sohn, seine Tochter ist sechs Monate alt. Er hätte endlich mehr Zeit gehabt für die Kinder, hätte nicht den Spagat gehabt, Job und Familie unter einen Hut kriegen zu müssen. Doch dann kam die Corona-Krise – und der 47-Jährige musste seine ursprünglichen Pläne über den Haufen werfen. Als Leiter der Einsatzdienste bei den Maltesern in Wolfsburg ist seine Hilfe mehr denn je gefragt. „Seit Anfang März bin ich jeden Tag für die Hilfsorganisation unterwegs“, sagt er. „Zehn Stunden am Tag sind nichts – es ist wie ein Vollzeitjob.“ Dabei macht er diesen „Vollzeitjob“ ehrenamtlich.

In der Corona-Krise werden freiwillige Helfer dringend gebraucht – in der Pflege, in den Kliniken, in der Nachbarschaftshilfe. Für Ralf Warner stand deshalb von Anfang an fest, dass er sich mit voller Kraft einbringen muss. Viele Jahre hat er hauptberuflich im Rettungsdienst gearbeitet, bevor er als Vertriebsmitarbeiter in einen Betrieb einstieg. Seit rund 15 Jahren ist er für

die Malteser im Dienst; wie viele extreme Einsätze er bereits mitgemacht hat, kann er nicht mehr zählen. „Und dennoch ist diese Situation für uns völlig neu, weil wir den Verlauf und das Ende

noch gar nicht absehen können“, sagt er.

Helfer statten zwei ausrangierte Krankentransporter aus

Um den Wolfsburgern in der Krise helfen zu können, haben er und sein Team bereits einiges an Vorbereitungen hinter sich: Begonnen hat es mit dem Aufbau von Zelten an der Notaufnahme des Klinikums in Wolfsburg, damit das Personal dort mögliche Infizierte vorab sichten und behandeln kann. Die Zelte sind inzwischen einem Container gewichen. Zusätzlich statteten die Helfer zwei bereits ausrangierte Krankentransporter mit Schutzausrüstung und medizinischen Geräten aus und meldeten diese wieder an - um vorbereitet zu sein, wenn zusätzliche Fahrten notwendig sind. Und als dritten Schritt bereiteten sie sich auf ihren Einsatz für das Behelfskrankenhaus im Hotel „Global Inn“ vor. Seit Freitag ist dieses betriebsbereit. Es soll im Bedarfsfall Patienten aufnehmen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind und damit das Klinikum Wolfsburg. Es geht um die leichten Fälle, die dann in den Hotelzimmern betreut werden. Für den Transport zwischen dem umgerüsteten Drei-Sterne-Hotel und dem Krankenhaus sorgt eine rund 15-köpfige Truppe ehrenamtlicher Helfer unter der Leitung von Ralf Warner. Jeweils drei Mann stehen mit zwei Krankentransportern in 24-Stunden-Schichten bereit, um Patienten fahren zu können. Dafür sind sie komplett mit Schutzkleidung ausgerüstet worden: Kittel, Mundschutz, Handschuhe.

Angst vor einer Ansteckung hat Ralf Warner nicht. Aber er hat Verständnis dafür, wenn nicht alle freiwilligen Helfer an in erster Reihe mit dabei sein wollen oder können. „Wir haben jeden gefragt. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist das wichtigste, was wir haben“, sagt er. „Das wollen wir nicht aufs Spiel setzen.“ Toleranz wünscht er sich auch von den anderen Mitmenschen. Neulich habe er im Supermarkt zehn Kisten Wasser für die Malteser gekauft. Da habe ihn eine Frau wütend gefragt, ob das denn wirklich sein müsse – so viele Kisten auf einmal zu kaufen. So sehr gerade die Hilfsbereitschaft, das solidarische Verhalten in der Gesellschaft gelobt werde, es sei auch eine allgemeine Ängstlichkeit und Misstrauen zu spüren.

Wenn Ralf Warner nach zwei Monaten Elternzeit in seine Firma zurückkehrt, wird die Krise noch nicht ausgestanden sein. Wie viel Zeit er dann in das Ehrenamt investieren kann, wird sich zeigen. Zuversichtlich stimmt ihn jedoch, dass er seine Familie und alle Mitarbeiter bei den Maltesern immer hinter sich weiß. „Es funktioniert nichts ohne das Team. Mein Dank gebührt all jenen, die helfen.“

