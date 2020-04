Niedersachsen: Der Schulstart soll am besten schrittweise kommen

Ein Schild hängt am Zugang zu einer Grundschule in der Region Hannover. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, unter bestimmten Voraussetzungen sobald wie möglich zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen.

Hannover. Bund und Länder beraten am Mittwoch, wie der Unterricht in Corona-Zeiten möglich sein soll.

Von den diversen Plänen, die in diversen Schubläden liegen, zog zumindest Niedersachsens FDP-Landtagsfraktion einen heraus. Unter dem Stichwort „Wiederaufnahme Präsenzunterricht“ plädiert die Fraktion dafür, dass zunächst jeweils nur einzelne Jahrgänge tageweise in die Schule kommen. Montags könnten das die 1. und die 7. Klasse sein, Dienstags die 2. und 8, Oberstufenkurse nachmittags, heißt es in dem Positionspapier.

Außerdem wichtig: das Teilen der Klassen, eine gute Belüftung und enge Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern. Auch Niedersachsens Grünen-Fraktion warnte, ein normaler Schulalltag werde zu Corona-Zeiten noch kaum möglich sein.

„Enge Abstimmung mit Bund und Ländern“

An diesem Mittwoch wollen Bund und Länder in einer Schaltkonferenz darüber beraten, wie es mit dem öffentlichen Leben weitergehen soll, darunter auch mit den Schulen.

„Das Land Niedersachsen wird sich mit der Bundesebene ebenso abstimmen, wie mit den anderen Ländern“, hieß es aus dem Kultusministerium. Das übernehme der Ministerpräsident.

Von der Wahl zwischen Pest und Cholera ist inoffiziell bei Fachleuten die Rede. Denn je länger der „Shutdown“ dauert, desto höher werden nicht nur die ökonomischen Kosten. Jede Lockerung erhöht jedoch das Risiko, dass die Kurve mit Neuinfektionen wieder steil nach oben geht.

„Die Polizei führte flächendeckend in ganz Niedersachsen über 4000 Gefährderansprachen durch und sprach mehr als 1800 Platzverweise aus“, hieß es etwa in der Oster-Bilanz des Innenministeriums. „Niemand von uns sollte die Illusion haben, dass wir ab nächster Woche unser altes Leben zurückbekommen“, warnte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Dabei sind mutwillige Verstöße das eine. Abstand halten und Hygiene sind gerade in der Schule alles andere als einfach.

Schulstart für alle Schüler gilt als nahezu ausgeschlossen

Dass ein kompletter Start der Schule am 20. April stattfinden kann, gilt schon seit längerem als ausgeschlossen. Aber auch das Szenario, wonach bis zu den Sommerferien keinerlei Unterricht im Klassenzimmer stattfinden kann, soll nicht Wirklichkeit werden.

Die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Julia Hamburg, betonte: „Digitalisierung bietet in Zeiten von Schulschließungen die Möglichkeit, Lernanreize zu setzen. Die Elternhäuser sind aber unterschiedlich ausgestattet und Schulen unterschiedlich aufgestellt“.

Wissenschaftler: In der Grundschule mit Klasse 4 anfangen

„Unterschiedlichste Szenarien und Varianten werden durchgeplant“, erklärte ein Sprecher des Kultusministeriums am Dienstag einmal mehr. Die Diskussion kreiste zunächst um die Frage, ob man mit den Abiturienten beginnt oder doch mit den Grundschülern, die für die Eltern besonders betreuungsintensiv sind.

Die Wissenschaftler der „Leopoldina“ haben in einem Arbeitspapier nun ebenfalls das schrittweise Lockern von Beschränkungen empfohlen. Kinder im Grundschulbereich benötigten die meiste Unterstützung und Anleitung, heißt es in dem Papier der Wissenschaftler. „Zu empfehlen ist eine Konzentration auf Schwerpunktfächer (Deutsch und Mathematik in der Grundschule), die in aufgeteilten kleineren Gruppen einer Klasse zeitversetzt unterrichtet werden“, so die „Leopoldina“. Wegen des bevorstehenden Übergangs in die 5. Klasse halten die Wissenschaftler den Start mit Klasse 4 für sinnvoll. In der Sekundarstufe I sollen Abschlussklassen als erste starten. In der gymnasialen Oberstufe sei „selbstorganisiertes Lernen“ am besten möglich.

In einem Brief an Schulen, Lehrer und Schulmitarbeiter forderte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), die Schüler beim häuslichen Lernen „anzuleiten, sie zu begleiten und zu unterstützen“. Aktuell würden dazu „Handreichungen“ erarbeitet. Tonne hatte außerdem eine faire Benotung angemahnt. Der Gesundheits- und Infektionsschutz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der Beschäftigten müsse eine ganz wichtige Rolle spielen, so ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag zum Thema Schulstart.

VBE warnt vor „Stop and Go“

Vor einem „Stop and go“, also einem Hin und Her, warnt der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Wenn man mit Schulöffnungen beginne, müsse man diese auch durchhalten können, erklärte der Vorsitzende Franz-Josef Meyer.

Die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth rät zum Realismus. „Eine rasche Rückkehr zum Schulalltag wird kaum möglich sein“, sagte sie unserer Zeitung. Dazu seien die Klassen vielerorts zu groß und die Räumlichkeiten für Unterricht in Kleingruppen nicht vorhanden. „Der Spar-Wahn der Vergangenheit hat uns zu einer Mangelsituation geführt, die nun dramatische Folgen zeigt“, so Pooth.

