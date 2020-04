Niedersachsen: Schulunterricht startet nach Jahrgängen gestaffelt

Grant Hendrik Tonne, Niedersachsens Kultusminister (SPD), spricht während einer Pressekonferenz. Fast alle Schulklassen in Niedersachsen sollen am 4. Mai an die Schulen zurückkehren – mit besonderen Vorkehrungen.

In Niedersachsen sollen die Schüler bereits ab kommendem Mittwoch Online-Unterricht erhalten, bevor die Klassen vom 4. Mai an schrittweise wieder in die Schulen zurückkehren.

Lediglich für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13 beginne der Unterricht bereits am 27. April, kündigte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover an.

Alle Schüler, die zeitnah noch nicht wieder in die Schulen könnten oder aus Gesundheitsgründen zu Hause bleiben müssten, erhielten von ihren Lehrerkräften ab der kommenden Woche Aufgaben und Lernpläne für daheim, sagte der Minister. Angesichts der Corona-Epidemie waren alle Schulen im Land vor einem Monat geschlossen worden.

Jahrgänge sollen zeitversetzt starten

Für die 4. Klassen der Grundschule startet der Unterricht am 4. Mai und für die 12. Klasse am 11. Mai. Vom 18. Mai an sollen die 9., 10. und 3. Klassen wieder in die Schulen gehen. Zwischen Ende Mai und Mitte Juni folgen dann die übrigen Klassen.

„Dies alles geschieht mit Blick auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens“, sagte Tonne. „Der Schutz der Gesundheit muss an erster Stelle stehen.“

Klassen sollen in Gruppen aufgeteilt werden – Schulen entscheiden

Beim Wiederanlauf des Schulunterrichts in Niedersachsen sollen die Klassen deshalb geteilt werden und die Schüler dann tage- oder wochenweise abwechselnd in die Schule kommen. „Wir werden eine Kombination des Lernens aus Präsenz im Klassenzimmer und Lernens zu Hause haben“, sagte der Kultusminister. Das entsprechende Verfahren könnten die Schulen selber wählen. Große Klassen müssten gegebenenfalls gedrittelt werden.

Sportunterricht und gruppenübergreifendes Lernen werde es vorerst nicht mehr geben. Auch die Pausen sollten zeitlich versetzt organisiert werden. Dabei müssten die Schüler den Sicherheitsabstand untereinander einhalten, betonte Tonne.

Für die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern im Rahmen des Online-Unterrichts sollen die Messengerdienste Skype und WhatsApp zur Nutzung freigegeben werden. Die niedersächsische Bildungscloud geht ab Anfang Mai verfrüht an den Start, um Schülern zusätzlich Selbstlernangebote und digitales Material zur Verfügung zu stellen.

„Uns ist bewusst, dass das Home Learning den regulären schulischen Unterricht nicht vollwertig und vollumfänglich ersetzen kann“, sagte Tonne zum Lernen zu Hause. „Gleichwohl besteht weiter die Schulpflicht und wir setzen uns das Ziel, dass Schülerinnen und Schüler auch unter den derzeitigen Bedingungen ihre Kompetenzen festigen und erweitern können und dabei Nachteile für einzelne Lernende ausgeschlossen werden.“ dpa

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

