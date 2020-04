Weiterhin 702 Coronavirus-Fälle, aktuell 428 Infizierte

Nach aktuellem Stand sind unverändert 702 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Göttingen zu verzeichnen. Das meldet der Landkreis. Nach einer Überprüfung der Daten gibt es jedoch Verschiebungen bei der regionalen Zuordnung der Fälle.

So sind von den in der Stadt Göttingen gemeldeten Personen nun 158 betroffen, 544 Fälle sind es hingegen im weiteren Kreisgebiet. Die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 liegt unverändert bei 34 Personen. Einen Anstieg auf 240 gab es bei der Zahl der genesenen Personen. Damit sind aktuell 428 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Aufteilung nach Städten

Die Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden auf verbesserter Datenbasis (in alphabetischer Reihenfolge):

Flecken Adelebsen 6;

Gemeinde Bad Grund (Harz) 43;

Stadt Bad Lauterberg im Harz 61;

Stadt Bad Sachsa 47;

Flecken Bovenden 7;

Samtgemeinde Dransfeld 13;

Stadt Duderstadt 23;

Gemeinde Friedland 2;

Samtgemeinde Gieboldehausen 17;

Gemeinde Gleichen 6;

Stadt Göttingen 158;

Stadt Hann. Münden 14;

Samtgemeinde Hattorf am Harz und Stadt Herzberg am Harz zusammen 210;

Stadt Osterode am Harz 78;

Samtgemeinde Radolfshausen 2;

Gemeinde Rosdorf 8;

Gemeinde Staufenberg 5;

Gemeinde Walkenried 2.

Allgemeinverfügung aktualisiert

Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen hat die Allgemeinverfügung für Krankenhäuser und Heime zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus aktualisiert. Bisherige Regeln werden zusammengefasst und auf die vom Land Niedersachsen erlassene Verordnung abgestimmt.

Die Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes konkretisiert die Landesverordnung in zwei Punkten: Erstens werden Betreiber von Krankenhäusern verpflichtet, die Entlassung von Patienten vorab mit der Heimaufsicht abzustimmen. Zweitens müssen Betreiber von Krankenhäusern und Heimen Sorge tragen, dass Beschäftigte einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie mit zu betreuenden Personen in Kontakt kommen.