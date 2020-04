Niedersachsen setzt doch auf Maskenpflicht

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) steht am Mittwoch vor der Staatskanzlei und zeigt einen Mundschutz. Niedersachsen bekommt nun doch eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus. Vom kommenden Montag an soll das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden

Man solle die Erwartungen an die Maskenpflicht nicht zu hoch hängen, mahnte Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwoch bei einem Statement vor der Staatskanzlei, der Regierungszentrale. Und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) eilte eine Stunde später in die Landespressekonferenz, um eine Kurskorrektur Niedersachsens in der Corona-Politik zu begründen.

Es bei einer „Empfehlung“ zum Maskentragen insbesondere im ÖPNV und beim Einkauf zu belassen, hätte bis zur nächsten Woche auch noch getragen, sagte Reimann. Die allermeisten Länder hätten aber mittlerweile Regelungen auf den Weg gebracht, die eine Pflicht zum Tragen vorsähen. Niedersachsen hatte sich daher nach enger und eiliger Abstimmung mit anderen Ländern wie Nordrhein-Westfalen darauf verständigt, zum Montag nachzuziehen. „Der beste Schutz ist im Zweifel Abstand“, betonte Weil aber. Das Tragen einer Maske schütze nicht vor dem Anstecken durch das Corona-Virus, sagte auch Reimann. Die Weltgesundheitsorganisation WHO habe davor gewarnt, dass Maskentragen zum Vernachlässigen von Hygieneregeln führen könne.

Ministerin betont „Tröpfchensperre“

Reimann führte nun aber unter anderem jüngere Studien ins Feld, wonach auch einfache Alltagsmasken als „Tröpfchensperre“ durchaus einen Effekt haben könnten. Das Virus könne schließlich bereits beim Sprechen übertragen werden. Mehr als sieben Wochen nach Beginn der Epidemie stehe man außerdem vor einer veränderten Situation, sagte sie. Die Hygiene- und Abstandsregelungen würden weitgehend befolgt. Die Alltagsmasken seien aber ein deutlich sichtbares Signal, dass man sich immer noch in einer absoluten Ausnahmesituation befinde, so Reimann. Die Zahl der Neuinfektionen sei immerhin auf einem erfreulich niedrigen Niveau, betonte die SPD-Politikerin mit Blick auf 162 neue Meldungen zum Mittwoch. Zur Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen arbeitet das Land an einer aktualisierten Verordnung. Details, etwa zu Bußgeldern oder zur den Regelungen fürs Verkaufspersonal, wollte Reimann noch nicht nennen. Kinder bis sechs Jahre sollen der Pflicht offenbar aber nicht unterliegen. Zu einer Maskenpflicht auch in Schulen wurde auf laufende Abstimmungen der Kultusminister verwiesen. Zum Vorangehen Wolfsburgs und auch Braunschweigs bei der Maskenpflicht, zwei Städten mit SPD-Oberbürgermeistern, sagte Reimann, Wolfsburg sei in einer besonderen Situation. Die Kommunen sind rechtlich befugt, zum Gesundheitsschutz über die Vorgaben des Landes hinauszugehen. Wolfsburg etwa meldete am Mittwoch fünf bestätigte Neuinfektionen. Der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB), Marco Trips, begrüßte eine „Mundschutzpflicht in besonderen Situationen. „Es ist sinnvoll dort, wo sich der Sicherheitsabstand von eineinhalb bis zwei Metern nicht sicher einhalten lässt - wie in Bus und Bahn - oder beim Sport, eine landeseinheitliche Regelung anzustreben“, sagte Trips. Das Beschaffen eines einfachen Mundschutzes sei problemlos, zumal man sich auch selbst mit einfachsten Mitteln einen Mundschutz basteln könne. Auch Trips betonte aber, Abstand, Händewaschen und in die Armbeuge husten seien deutlich wichtiger. „Je besser die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind, desto schneller können wir Fortschritte erzielen, die uns schrittweise wieder mehr Lockerungen im Alltag bringen können“, fasste Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) die Situation zusammen.

AfD rügt „Aktionismus“

Während die Landtagsfraktionen von FDP und Grünen die Ankündigung Weils begrüßten, kam von der AfD scharfe Kritik. „Es darf nicht sein, dass sich die Landesregierungen in einem Überbietungswettbewerb verlieren, dass sie Maßnahmen aus reinem Aktionismus durchführen und unsere Grundrechte immer weiter beschneiden“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Stephan Bothe. Wie bisher Niedersachsen plädierte Bothe für Freiwilligkeit. Niedersachsens Landtag will sich an diesem Donnerstag in einer Sondersitzung mit der Corona-Lage und insbesondere dem Krisenmanagement der Landesregierung befassen. FDP und Grüne hatten außerdem wiederholt ein stärkeres Einbinden des Parlaments gefordert. Es müsse bei den weitreichenden Verordnungen zumindest angehört werden, so die Grünen. Bei besonderem Eilbedarf könne das Anhören nachgeholt werden, hatte es geheißen.