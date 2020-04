Corona: Weil „tief erleichtert“ über Verlauf der Pandemie

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich zufrieden mit der bisherigen Eindämmung des Coronavirus gezeigt. Er sei „tief erleichtert“ über die Entwicklung, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag. Seit Beginn der Einschränkungen sei es gelungen, „das Blatt zu wenden“. „Heute haben wir das Infektionsgeschehen nicht beseitigt, aber vorerst unter Kontrolle.“ Das sei eine gewaltige Leistung.

Weil zu Corona: Gefahr einer neuen Infektionswelle besteht weiter

Noch vor einem Monat sei zu befürchten gewesen, dass Hunderte Menschen sterben müssen, weil sie nicht versorgt werden können. Das sei nicht eingetreten. Es bestehe aber weiter die Gefahr einer neuen Infektionswelle. Lockerungen müssten daher „vorsichtig und gewissermaßen tastend“ vorgenommen und alle 14 Tage neu bewertet werden, betonte Weil. Auch eine Rücknahme von Lockerungen sei nicht auszuschließen, wenn die Fallzahlen wieder steigen.

Länder arbeiten an Konzept für Gastronomie

Mit Blick auf die nächste Bund-Länder-Schalte am 30. April sagte Weil: „Ich hoffe sehr, dass es danach weitere Fortschritte geben wird, zum Beispiel beim Sport, bei der Kultur oder beim Angebot für unsere Kinder.“ Zudem seien die Gespräche über eine Wiederaufnahme von Gottesdiensten auf einem guten Weg. Laut Mitteilung des Landeswirtschaftsministeriums arbeitet Niedersachsen mit weiteren Ländern an einem Konzept zum schrittweisen Öffnen von Tourismus- und Gastronomieangeboten. Es soll am 30. April diskutiert werden. „Weitere Öffnungsschritte“ sollen danach nach dem 4. Mai erfolgen. Die Oppositionsfraktionen im Landtag übten deutliche Kritik an der Landesregierung. FDP-Landtagsfraktionschef Stefan Birkner mahnte eigene Konzepte der Landesregierung im Kampf gegen Corona an. „Verstecken Sie sich nicht hinter der Bundeskanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten“, sagte Birkner. Auch zu Testkapazitäten und - methoden sowie der effektiven Beobachtung der Infektionsverbreitung gebe es keine ausreichenden Antworten. Die Grüne Julia Hamburg sprach von einem „Überbietungswettbewerb“ von Lockerungen. „Das war toxisch“, sagte die Fraktionsvorsitzende. Es müsse darum gehen, einen zweiten „Lockdown“ zu verhindern. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Dana Guth warf der Koalition dagegen Panikmache vor. Es sei zwar Vorsicht vor Corona geboten. „Wir haben die Wirtschaft lahmgelegt“, sagte Guth aber, Schwerkranke trauten sich nicht mehr zum Arzt. Eine Meinungsdiskussion finde nicht mehr statt. dpa/ah

