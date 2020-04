Corona: 359 Infizierte aktuell, 740 insgesamt im Kreis Göttingen

740 Infektionen mit dem Corona-Virus sind in Stadt und Landkreis Göttingen bestätigt. Das meldet die Stadt Göttingen mit Stand vom Donnerstag, 23. April, um 16.31 Uhr. Von den betroffenen Personen sind demnach 161 in der Stadt Göttingen gemeldet, 579 im weiteren Kreisgebiet.

Die Zahl der dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 liegt bei 39. 342 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Damit sind aktuell 359 Personen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahl der aktuellen Infektionen sei demnach erneut rückläufig. Zugleich belege der Tod dreier weiterer Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus die unverminderte Gefahr durch die Pandemie.

Die Zahlen in den Kommunen

Die Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden (in alphabetischer Reihenfolge, ohne Stadt Göttingen):

•Flecken Adelebsen 6

•Gemeinde Bad Grund (Harz) 45

•Stadt Bad Lauterberg im Harz 68

•Stadt Bad Sachsa 59

•Flecken Bovenden 7

•Samtgemeinde Dransfeld 12

•Stadt Duderstadt 23

•Gemeinde Friedland 2

•Samtgemeinde Gieboldehausen 17

•Gemeinde Gleichen 6

•Stadt Hann. Münden 15

•Samtgemeinde Hattorf am Harz und Stadt Herzberg am Harz 222

•Stadt Osterode am Harz 79

•Samtgemeinde Radolfshausen 2

•Gemeinde Rosdorf 8

•Gemeinde Staufenberg 5

•Gemeinde Walkenried 3

Die gemeinsame Darstellung der Stadt Herzberg und der Samtgemeinde Hattorf sei technisch bedingt durch teilweise identische Postleitzahl, so die Stadt Göttingen in ihrer Mitteilung.

