Masken sind ab Montag Pflicht – was gilt in Niedersachsen?

In Niedersachsen gilt von Montag an eine landesweite Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske beim Einkaufen und im Nahverkehr. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Wie sehen die Regeln im Detail aus?

Wenn man noch keine Maske hat – was soll man tun? Müssen professionelle Atemschutzmasken gekauft werden?

Nein, es ist ausdrücklich auch das Tragen eines Schals oder eines Tuchs vor Mund und Nase erlaubt, um die Ausbreitung des Virus durch Husten, Niesen und Sprechen zu verringern. Es muss sich also niemand Sorgen machen, wenn er es bisher nicht geschafft hat, sich eine Maske zu kaufen, sagt dazu Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Sie ruft sogar dazu auf, keine medizinischen Atemschutzmasken zu kaufen, um Versorgungsengpässe damit etwa in Kliniken zu vermeiden.

Wo genau müssen die Masken getragen werden?

In sämtlichen Geschäften, auf dem Wochenmarkt und in Bussen, Bahnen und Taxis. Ausdrücklich nicht getragen werden muss die Maske in Banken – wer mit einer Maske in ein Geldinstitut geht, wird sonst eventuell aus Versehen noch für einen Bankräuber gehalten.

Müssen Verkäuferinnen und Verkäufer oder Busfahrer auch Masken tragen?

Nein, sie sind dazu nicht verpflichtet – es sei denn, ihr jeweiliger Arbeitgeber schreibt das vor. Aus Sicht des Landes ist es Beschäftigten eher schwer zuzumuten, acht Stunden am Stück eine Maske zu tragen. Die Fahrer in vielen Bussen oder die Kassiererinnen an den meisten Supermarktkassen sind aber inzwischen durch Plexiglasscheiben vor direktem Kontakt geschützt.

Was ist mit Kindern?

Ab dem Alter von 6 Jahren müssen Masken getragen werden, für kleinere Kinder gilt die Pflicht nicht. In Kitas gilt keine Maskenpflicht.

Gilt die Pflicht in den Schulen?

Nein, die Landesregierung schreibt in den Schulen keine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer vor. Mehr noch: Schulen dürfen so eine Pflicht auch nicht eigenverantwortlich anordnen. Im Schulbus muss aber eine Maske getragen werden. In den Klassen soll der vorgeschriebene räumliche Abstand das Verbreitungsrisiko mindern, unter anderem die Vorgabe, dass maximal 16 Schüler gleichzeitig in einen Klassenraum sein dürfen. In den Pausen kann zwar ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, er muss aber nicht von der Schule gestellt werden, heißt es im Hygieneplan des Kultusministeriums.

Welche Ausnahmen gibt es noch?

Die Maskenpflicht gilt in Niedersachsen nicht für Menschen, die Krankheiten wie Asthma oder schwere Herz- und Lungenerkrankungen haben, die also eh schon Schwierigkeiten beim Atmen haben.

Und wenn man sich nicht an die Regeln hält?

Das Land setzt zunächst auf Einsicht, Bußgelder sollen in der kommenden Woche noch nicht verhängt werden.

Wie trage ich die Maske richtig?

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rät, sich vor dem Anziehen die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Erreger, die man eventuell an den Händen trägt, können so nicht die Innenseite der Maske kontaminieren. Auch nach dem Ausziehen der Maske sei es ratsam, sich die Hände zu waschen. Die Maske sollte Mund und Nase abdecken und eng an den Wangen anliegen, damit möglichst wenig Luft an den Seiten eindringen kann. Wenn der Stoff durchfeuchtet ist, sollte die Maske abgesetzt oder ausgetauscht werden.

Wie mache ich die Maske richtig sauber?

Einfache Stoffmasken können in die Waschmaschine gesteckt werden. Schon 30 Grad und Waschmittel reichen aus, um das Virus zu töten. Alternativ kann man die Maske auch mit einem heißen Bügeleisen bügeln, wenn das Material das verträgt.

Was bringen die Masken?

Die meisten Experten gehen davon aus, dass ein Stoffstück vor Mund und Nase vor allem davor schützt, andere Menschen anzustecken, wenn man sich selber unbemerkt mit dem Virus infiziert hat. Eine Alltagsmaske ist also vor allem ein Fremd- und nicht in erster Linie ein Selbstschutz. dpa

