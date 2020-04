Dienstag: Zahl aktuell Infizierter im Kreis Göttingen nimmt ab

Testsituation in einem Labor.

Göttingen. 280 mit dem Coronavirus infizierte Personen meldet der Landkreis Göttingen am Dienstag. Es gelte, die bisherigen Erfolge jetzt nicht zu gefährden.

787 Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet der Landkreis Göttingen am Dienstag, 28. April, Stand 15.39 Uhr, im Kreisgebiet. Von den betroffenen Personen sind 164 in der Stadt Göttingen gemeldet, 623 sind es im weiteren Kreisgebiet.

Die Zahl der dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 liegt bei 47. 460 Personen sind inzwischen wieder von der Infektion genesen. Damit sind aktuell 280 Personen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert.

Die Kommunen im Landkreis Göttingen in der Übersicht

Die Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden (in alphabetischer Reihenfolge):

Flecken Adelebsen 6;

Gemeinde Bad Grund (Harz) 45;

Stadt Bad Lauterberg im Harz 75;

Stadt Bad Sachsa 74;

Flecken Bovenden 7;

Samtgemeinde Dransfeld 12;

Stadt Duderstadt 24;

Gemeinde Friedland 2;

Samtgemeinde Gieboldehausen 19;

Gemeinde Gleichen 6;

Stadt Hann. Münden 16;

Samtgemeinde Hattorf am Harz und Stadt Herzberg am Harz 236;

Stadt Osterode am Harz 82;

Samtgemeinde Radolfshausen 2;

Gemeinde Rosdorf 8;

Gemeinde Staufenberg 5;

Gemeinde Walkenried 4.



Die gemeinsame Darstellung der Stadt Herzberg und der Samtgemeinde Hattorf sei laut Kreisverwaltung technisch bedingt wegen der teilweise identischen Postleitzahl.

Erste Erfahrungen mit der Maskenpflicht

Seit Montag, 27. April, gilt die sogenannte Maskenpflicht. Die landesweiten Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie mit dem Coronavirus wurden vom Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis ergänzt, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Demnach ist im Wesentlichen eine Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften und Bussen, auf Schulgrundstücken, in Dienststellen der kommunalen Verwaltungen, Krankenhäusern und Heimen und bei weiteren Gelegenheiten zu tragen.

Erste Erfahrungen und Berichte würden zeigen, dass die Menschen die Maskenpflicht weitgehend ernst nehmen und einhalten. Zugleich erreichen die Verwaltungen von Stadt Göttingen und Landkreis vielfach Fragen, wie die Bestimmungen im Einzelfall auszulegen sind. Aus diesem Anlass teil der Landkreis den Grundgedanken hinter den Bestimmungen mit: Überall dort, wo sich Menschen begegnen und der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gesichert ist, soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Masken sind Ergänzung bisheriger Maßnahmen

„Die Maskenpflicht hat noch einmal zu einer Sensibilisierung der Bevölkerung geführt“, erklärt Petra Broistedt, Leiterin des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Göttingen. „Die Menschen verstehen, dass die Maske eine Ergänzung zu den bisherigen Schutzmaßnahmen ist, um die kontrollierte Lockerung der Kontaktbeschränkungen zu ermöglichen. Das Gebot der Stunde bleibt aber, Abstand zu halten und die bisherigen Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie nicht zu gefährden.“

Kreisrätin Marlies Dornieden, Leiterin des Stabes des Landkreises macht deutlich: „Wir alle müssen uns der Verantwortung für andere bewusst sein. Ich will es positiv formulieren: Jede und jeder hat die Chance, andere zu schützen – ganz einfach durch das Tragen einer Maske, sobald man Menschen begegnet. Nutzen wir diese Chance!“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort