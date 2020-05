Corona-Krise: 204 Menschen im Kreis Göttingen infiziert

204 Personen sind in Stadt und Landkreis Göttingen am neuartigen Coronavirus erkrankt. Das meldet der Landkreis mit Stand von Freitag, 1. Mai, 17.05 Uhr. Damit listet man 7 weniger Infektionen als am Vortag auf.

Die Gesamtzah l der bestätigten Infizierten steigt unterdessen um 10 Personen auf 805 Infizierte an, davon sind 165 in der Stadt Göttingen gemeldet, 640 im Landkreis. 543 Personen sind inzwischen wieder von der Infektion genesen, 13 mehr als am Vortag.

Das Corona-Geschehen in Stadt und Landkreis Göttingen ist Teil einer weltweiten Pandemie. Es bestehe unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus. In Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 sind dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen 4 weitere Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf insgesamt 58.

Die Zahlen in den Gemeinden

Die Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden:

Flecken Adelebsen 6,

Gemeinde Bad Grund (Harz) 45,

Stadt Bad Lauterberg im Harz 77,

Stadt Bad Sachsa 74,

Flecken Bovenden 7,

Samtgemeinde Dransfeld 12,

Stadt Duderstadt 24,

Gemeinde Friedland 2,

Samtgemeinde Gieboldehausen 19,

Gemeinde Gleichen 6,

Stadt Hann. Münden 16,

Samtgemeinde Hattorf am Harz und Stadt Herzberg am Harz 245,

Stadt Osterode am Harz 88,

Samtgemeinde Radolfshausen 2,

Gemeinde Rosdorf 8,

Gemeinde Staufenberg 5,

Gemeinde Walkenried 4.

