Mit Maske, Handschuhen und Umhang: Friseure haben wieder geöffnet

Gülandam Vidin, Inhaberin des Wellness-Haarstudios in Osterode, schneidet einer Kundin am Montag die Haare. Wegen der Auflagen zum Infektionsschutz gegen Corona trägt sie eine Maske und Handschuhe, die Kundin hat einen Einmal-Umhang und ebenfalls eine Schutzmaske.

Osterode. Seit Montag dürfen Friseursalons nach mehrwöchiger Zwangspause in der Corona-Krise wieder öffnen. Dabei gelten einige Regeln.

Haare schneiden ist jetzt wieder erlaubt: Seit Montag dürfen Friseursalons nach mehrwöchiger Zwangspause in der Corona-Krise wieder öffnen.

Zum Schutz vor Infektionen gelten aber einige Regeln: So hat Gülendam Vidim, Inhaberin des Wellness-Haarstudios in Osterode, beispielsweise Handschuhe an, während sie ihrer Kundin die Haare schneidet. Beide tragen Schutzmasken, die Kundin außerdem einen Einmal-Umhang. Es wird noch mehr als sonst auf Hygiene geachtet, überall steht Desinfektionsmittel bereit.

