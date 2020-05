Überwiegend freundliches Wetter in Niedersachsen – bis zu 20 Grad

Das Wetter in Niedersachsen wird am Donnerstag überwiegend freundlich mit Sonnenschein (Symbolbild).

Hannover. Sonnenschein in Niedersachsen – zumindest überwiegend. Am Donnerstag auf den den Inseln bis auf 12, im restlichen Land bis auf 20 Grad.

Das Wetter in Niedersachsen wird am Donnerstag überwiegend freundlich mit Sonnenschein. Am Morgen und Vormittag ist es in Richtung Elbe noch wolkig. Im Lauf des Tages setzt sich aber auch hier immer mehr die Sonne durch.

Mix aus Sonne und Wolken am Freitag

Auf den Inseln steigen die Temperaturen bis auf 12 Grad, im restlichen Niedersachsen auf 15 bis 20 Grad. Es weht ein schwacher Nordwestwind. Am Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt bei Temperaturen um die 20 Grad trocken. dpa