Leichenfund auf Friedhof in Hannover – zwei Menschen festgenommen

Drei Wochen nach dem Fund eines toten Mannes auf einem Friedhof in Hannover hat die Polizei zwei Menschen festgenommen. Ein 23-Jähriger und eine 25 Jahre alte Frau seien am Mittwoch im Stadtteil Kirchrode verhaftet worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag.

Leiche eines 28-jährigen Mannes aus Bielefeld gefunden

Auf dem Friedhof war Mitte April die Leiche eines 28-jährigen Mannes aus Bielefeld gefunden worden. Der Sprecher bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Nähere Details konnte er zunächst nicht nennen. Die Kriminalpolizei ging bereits nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams von einem Tötungsdelikt aus. dpa