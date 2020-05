Niedersachsen: Gewerkschaft will Corona-Tests auf Schlachthöfen

Die Gewerkschaft NGG fordert flächendeckende Corona-Tests auf Schlachthöfen – auch in Niedersachsen.

Hannover. Die Tests sollten flächendeckend vorgenommen werden, so die NGG. Bereits angedachte Maßnahmen in einzelnen Betrieben reichten dabei nicht aus.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Arbeitsbedingungen auf Schlachthöfen angeprangert und vor Coronavirus-Infektionen auch in niedersächsischen Betrieben gewarnt.

NGG-Chef: Flächendeckende Corona-Tests auf Schlachthöfen in Niedersachsen notwendig

Zur Diskussion über flächendeckende Tests bei den Mitarbeitern sagte Matthias Brümmer, NGG-Geschäftsführer im Raum Oldenburg/Ostfriesland, am Montag: „Es wird Zeit, dass das gemacht wird.“ Tests in einzelnen Betrieben, wie von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im NDR angekündigt, reichten nicht aus. „Das geht nicht weit genug. Es müssen alle getestet werden, ohne Ausnahme.“

In der Branche arbeiteten zahlreiche Mitarbeiter aus Osteuropa mit Werksverträgen, in deren Unterbringungen der Schutz vor Infektionen kaum möglich sei. „Wenn wir unsere Hühner so unterbringen würden, hätten wir ein Problem mit dem Tierschutz“, sagte Brümmer.

Coronavirus: Zahlreiche Infektionen auf deutschen Schlachthöfen – bislang nur drei in Niedersachsen

In den vergangenen Tagen waren zahlreiche Infektionen auf deutschen Schlachthöfen, unter anderem im nordrhein-westfälischen Coesfeld, bekannt geworden. Außer drei Infektionen im Emsland seien der NGG bisher keine bestätigten Corona-Fälle in niedersächsischen Betrieben bekannt.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Das Problem gehe jedoch über die Fleischindustrie hinaus – so seien auch ausländische Saisonarbeiter und Erntehelfer in der übrigen Landwirtschaft erhöhten Ansteckungsgefahren ausgesetzt. „Wir sehen das in allen Bereichen“, sagte Brümmer. dpa

